快訊

獨／總統大選將屆 暗網爆情治機關監聽政治人物？調查局查證中

拔河遭繩勒脖10秒…家長見愛子「半圈瘀青勒痕」心疼 控老師反應慢半拍

台鐵區間車煞車不及撞上入侵外物 部分列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等嘸人！純網保政策存廢 金管會明年1月定奪

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管。圖／聯合報系資料照片
據金管。圖／聯合報系資料照片

在中信金（2891）日前公告，子公司台灣人壽決議簽屬純網產合資終止協議書後，唯一市場上想要申設「純網路保險公司」者全面退場，等於全軍覆沒；市場關注，金管會純網保政策存廢？金管會主委黃天牧今天說，目前正在研究中，明年初會對外宣布。

黃天牧說，2022年曾開放一波讓業者申請純網保，但後來沒有業者通過審查，現在金管會正研究，是否再度開放純網保申設，預計明年初會對外宣布。

黃天牧也說，另一方面，金管會也已開放保險業可與科技新創業者異業結盟，目前保險業也可用異業結盟發展類似純網保業務。

保險局長施瓊華說，會再普查一下，是否有人願意來申請，並將在明年1月宣布純網保政策。

據了解，目前保險業對申設純網保依舊興趣缺缺，純網保可能「等無人」。

施瓊華坦言，若最後都沒有業者來申設，我們會評估看看是否要繼續推（純網保），她說，就算沒有成立純網保，目前也允許傳統保險公司可以和金融科技業者做異業合作，這部分是持續進行的。

保險 金管會 黃天牧

延伸閱讀

哪些金融機構可推動敵意併購？7家金控與8家銀行名單曝光

新壽現增案分次發行 黃天牧盼兌現承諾強化財務結構

新光人壽擬增資 施瓊華：必須在年底前提出最新增資規畫進度

黃天牧：歐美商辦曝險1400多億 已納海外金檢重點

相關新聞

投信：明年降息可期 再迎股債雙漲機率高

展望未來投資市場發展，國泰投信總經理張雍川表示，去年股債雙跌是百年歷史中少見的黑天鵝事件，所幸今年已迎接股債雙漲，明年降...

11月新台幣匯率波動大 央行找外資保管行喝咖啡

市場押注美國聯準會升息循環告終，對降息預期轉濃，熱錢推升新台幣11月單月狂漲1.159元，中央銀行有感於匯市波動劇烈，近...

等嘸人！純網保政策存廢 金管會明年1月定奪

在中信金（2891）日前公告，子公司台灣人壽決議簽屬純網產合資終止協議書後，唯一市場上想要申設「純網路保險公司」者全面退...

2024年國泰投信總座張雍川建議「股債大口吃」 股債ETF混搭迎戰

2024年投資選AI科技股還是高評級債券？1月的總統大選，有沒有選前行情可以搭？國泰投信總經理張雍川指出，今年7月即美國...

仲量聯行：為建築植入科技大腦 以創新智能實踐永續

據聯合國環境規劃署統計，全球近四成的碳排放來自不動產的興建與營運 ，如何降低不動產所產生的環境衝擊至關重要。仲量聯行及永...

金管會明年金檢海外商辦不動產 曝險重點曝光

對於赴歐美地區金檢，金管會檢查局長張子浩今天表示，已去看當地商辦的實際情況，商辦跌價嚴重的地區，檢查局已觀察到，明年除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。