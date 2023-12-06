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等嘸人！純網保政策存廢 金管會明年1月定奪
在中信金（2891）日前公告，子公司台灣人壽決議簽屬純網產合資終止協議書後，唯一市場上想要申設「純網路保險公司」者全面退場，等於全軍覆沒；市場關注，金管會純網保政策存廢？金管會主委黃天牧今天說，目前正在研究中，明年初會對外宣布。
黃天牧說，2022年曾開放一波讓業者申請純網保，但後來沒有業者通過審查，現在金管會正研究，是否再度開放純網保申設，預計明年初會對外宣布。
黃天牧也說，另一方面，金管會也已開放保險業可與科技新創業者異業結盟，目前保險業也可用異業結盟發展類似純網保業務。
保險局長施瓊華說，會再普查一下，是否有人願意來申請，並將在明年1月宣布純網保政策。
據了解，目前保險業對申設純網保依舊興趣缺缺，純網保可能「等無人」。
施瓊華坦言，若最後都沒有業者來申設，我們會評估看看是否要繼續推（純網保），她說，就算沒有成立純網保，目前也允許傳統保險公司可以和金融科技業者做異業合作，這部分是持續進行的。
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