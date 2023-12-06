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新光三越、南山人壽首度攜手合作 進駐南山台南廣場

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
右起為新光三越總經理吳昕陽、新光三越副董事長田中豐彦、新光三越董事長吳東昇 、南山人壽董事長尹崇堯、 南山人壽總經理范文偉共同參與南山台南廣場商場簽約儀。新光三越/提供
右起為新光三越總經理吳昕陽、新光三越副董事長田中豐彦、新光三越董事長吳東昇 、南山人壽董事長尹崇堯、 南山人壽總經理范文偉共同參與南山台南廣場商場簽約儀。新光三越/提供

新光三越今（6）日宣布首度與南山人壽合作，並舉行南山台南廣場商場簽約儀式，即將進駐台南市北區商圈，融合時尚、生活與在地文化，打造繼2013年台南小西門開幕帶起台南文創潮流之後，台南市第三家分店，全台第十六家分店，預計於2025年開幕。

新光三越陪伴台南民眾走過28個年頭，從1996年第一家「驛前流行時尚百貨」台南中山店開幕，帶起站前商圈聚集動能；2002年第二家「東南亞最大購物中心」台南新天地開幕，滿足大台南地區全方位客群，促進西門商圈商機蓬勃。

到2013年「台南風、世界潮」台南小西門開幕，為文化古都增添創新與流行活力，成就台南地區市佔率逾五成以上的佳績。

而今跟著台南市不斷精進的發展建設，打造永續樂業宜居的城市目標，新光三越持續投資在地建設，進駐南山台南廣場－開出台南第三家分店，向上拓展台南新興聚落。

南山台南廣場為南山人壽所有，新光三越將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間。未來新光三越將結合購物與娛樂，融入創新與科技元素，導入世界同步流行的時尚生活品牌，落地發展融入台南深厚的文化景觀，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標，持續提供人們更優質的生活體驗。

新光三越 南山人壽 東南亞

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