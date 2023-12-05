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心繫街口電支 胡亦嘉：越早回去電支越好

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
街口（6038）創辦人胡亦嘉今（5）日宣布將回任街口投信董事。圖／聯合報系資料照片
街口（6038）創辦人胡亦嘉今（5）日宣布將回任街口投信董事。圖／聯合報系資料照片

街口（6038）創辦人胡亦嘉今（5）日宣布將回任街口投信董事，傍晚街口投信也重訊公布，法人代表人董事異動，胡亦嘉接替劉兆生，成為街口金融科技的法人代表人。胡亦嘉表示，若行政訴訟勝訴，也打算回到街口電支，「越早回去電支越好」，不過行政法院駁回訴訟，因此胡亦嘉需要等到2025年才可望回歸街口電支。

胡亦嘉曾於2020年9月29日，遭金管會依照投信顧法104條解除董事職務，根據證交法68條，因違反證交法而遭解職3年內不得擔任投信投顧公司董事；此外，「專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則」第3條指出，若5年內曾被主管機關依金融管理法撤換或解任，則不可擔任電支機構負責人。

由於投信投顧公司的3年限制屆滿，因此胡亦嘉也宣布重回街口投信，不過是否能順利回任，仍需金管會同意；至於街口電支，最快得到2025年胡亦嘉才可回任。「越早回去電支越好」，胡亦嘉表示，原先街口支付已召開臨時董事會，準備讓胡亦嘉回到街口支付經營層，不過在行政法院駁回訴訟後，也只能就此作罷。

針對回歸街口投信後，是否有準備展開的計畫，胡亦嘉表示，街口投信有盈餘，因此較無資金壓力，接下來也的確有在研究新商品以找到其他獲利機會，不過新產品能不能上路仍需要金管會點頭，這部分也只能盡力溝通。

胡亦嘉 金管會 街口支付

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