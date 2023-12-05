外資錢潮狂湧入台股！11月淨匯入逾3,500億元 飆史上高點

外資錢潮來了。據金管會最新公告，11月外資淨匯入112.57億美元，終結連四個月淨匯出，若加計陸資，淨匯入額112.64億美元，約折合新台幣3,521億元（以11月底台幣對美元收盤價31.26元估算），創史上第一大淨匯入量，顯示外資對台股後市，已轉趨樂觀。

金管會證期局副局長高晶萍說，11月外資大舉匯入台灣，有三大主因，一、美國通膨數據趨緩，市場預期聯準會升息進入尾端，二、十年期美債殖利率也下跌，三、台股基本面尚稱穩健。

法人說，只要美國聯準會結束升息循環並帶動美元走弱，國際資金就會從美國撤出、並重新布局包括台股在內的新興市場，台股近年有AI狂潮、與庫存回補將帶動未來兩年台股獲利將有結構性成長，也有助提升外資回補台股的誘因。

外資今年上半年，除4月小幅淨匯出4.62億美元外，其餘五個月都呈現淨匯入，7月起外資則因市場對美國何時暫停升息有不確定性，加上美元仍續雙率雙升，促使7~10月這四個月都轉淨匯出。

直到11月市場確定美國暫停升息，終見外資大舉回頭，結束連四個月淨匯出。

據統計，11月外資淨匯入112.57億美元，若加計陸資，淨匯入額112.64億美元，是史上單月淨匯入新高；第二高是去年11月當時陸外資淨匯入92.16億美元，第三大則是2005年12月是85.3億美元。

也因11月淨匯入金額跳升，推升11月底外資累積餘額攀升到2,367.78億美元的水位，累計今年前11月外資淨匯入207.87億美元，若加上陸資，合計陸外資淨匯入208億美元。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，陸外資前11月淨匯入共208億美元，可視為陸外資增加對台灣投資本金，反映陸外資對台股後市可期，先行進場布局，光前11月淨匯入量已回到2021年美國升息前的水準。

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