智能技術翻轉人類社會，讓企業為客戶提供更多服務。永豐金證券今（5）日舉行「Ai2E數智投資每一天」發表會，以沈浸式呈現數位金融傲人成果。董事長朱士廷表示，金融數位化戰略必須從底層徹底翻轉，以客戶體驗為出發點重新定義數位化，是啟動第二代智能創新的關鍵。永豐金證券過去四年來線上新開戶數成長五倍，身為數位金融領導券商，隨著智能科技快速推進，已開始發展與新創科技結合共生的金融生態系2.0，從投資旅程的關鍵節點、擴增與客戶共創價值的數位智能場景，要讓投資人深切感受「投資，你來對地方了」。

永豐金證券全新打造數位券商品牌，發表會選擇在台北101大樓双融域舉行，在當紅最新的動態沈浸式氛圍展現數位領導券商的決心與實力。永豐金證券總經理張李章隆表示，「Ai2E」是指AI to Everyone & Everyday「智能導入每一人、每一天的投資場域」。會中公開多項以滿足客戶需求為主的數位功能及服務、並推出全新形象影片，以影音闡述「數智投資每一天，隨時隨地聰明投資」的品牌核心理念。

掌握券商發展數位金融的戰略趨勢，朱士廷提出兩大關鍵，首先，數位戰略要從底層徹底翻轉，打破傳統推產品的思惟，以客戶需求及體驗為出發點，重新定義數位如何滿足投資人；第二，迎接數位智能發展，必須與更多第三方業者合作，發展結合共生的金融生態系2.0，這是啟動第2代智能創新的動力。

朱士廷指出，「投資，你來對地方了」簡單一句話，背後代表的是永豐金證券累積的數位實力，不僅是數位技術的應用，更是在金融體系下突破跨事業體、跨行業的藩籬，才能做出金融與科技整合的數位產品與服務。張李章隆說，永豐金證券過去四年線上新開戶數成長五倍、豐存股三年多來已累積26萬客戶、自建的線上知識平台-豐雲學堂今年流量突破千萬成為券商業界第一投資學習平台。

永豐金證券以大戶投APP為主界面開展金融服務，發表會中宣布再新增三大數位亮點，包括：個人化盤前智慧解析、台股時間軸、多因子策略雷達。以智能新技術解決市場新手與大戶、老手之間的資訊落差，讓高科技協助投資人累積知識，並轉化為「鈔能力」。要讓每位投資人在這平台簡單快速獲得想要及需要的，並從其中串連出各種生態圈，生活即投資，投資即生活，成為客戶航行投資旅程中最佳Co-pilot(副航駕)。

永豐金證券積極推動數位化轉型多年，在線上開戶、看盤下單APP等數位服務皆展現亮眼成績，新開戶數80%透過線上開戶完成。根據市場研調機構調查，新開客戶對於永豐金證券開戶流程、完成時間之滿意度與同業相比皆名列前茅，在數位領導地位評價上，已躍居數位金融領導券商行列；大戶投APP為網友票選最佳證券下單APP，下載量已達60萬次。

永豐金證券不斷展現全新金融服務樣貌，並結合內外部海量資料以數據分析為基礎，建立統計模型了解客戶360度圖譜與風險預警，掌握全球市場脈動主動提醒變化，守護客戶財富，提供投資人意想不到又能確切解決投資痛點的服務。出色的數位力更在近期奪下金彝獎傑出金融創新獎肯定，在瞬息多變的金融市場，運用創新科技將不簡單化為簡單，以優異的數位服務能力成為客戶最佳理財夥伴。 永豐金證券開創「數智投資每一天」，宣示啟動第二代智能創新。（永豐金證券/提供）

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