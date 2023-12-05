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投資進入智能時代 券商免費App資訊給得很大方

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
永豐金證券打造一站式金融服務生態圈，要吸引新手、老手、高手都加入。記者陳儷方／攝影
永豐金證券打造一站式金融服務生態圈，要吸引新手、老手、高手都加入。記者陳儷方／攝影

經過3年疫情影響，生活工作甚至是投資，都被迫加速數位化，過去打電話找營業員下單的場景已很罕見，取而代之的是手機下單，各家證券商都推出功能強大的App，提供更多即時投資資訊，吸引投資人來開戶。永豐金控證券今天發表「Ai2E數智投資每一天」概念，從用戶投資旅程的5個關鍵場景，導入智能服務。

永豐金證券總經理張李章隆表示，永豐金證券打造一站式金融服務生態圈以大戶投App為主界面，經營「豐雲學堂」知識服務平台，以文字及影音將投資知識聚集在雲端，投資人隨時都能觀看，目前1年的流量有1300至1500萬的流量，雖然閱聽者不見得會在永豐下單也沒關係，「例如我來搜配息，單子也不一定下到我們家，但我們還是要做，尤其最近新開戶的人很多，他們其實很需要加強相關知識」。

張李章隆指出，根據內部用戶研究顯示，一般投資人最常見的五大投資痛點包括：對金融商品不熟悉不敢投資、可以投資的資金不夠、沒時間研究股票、不知如何選哪一檔股票、因忙碌忘記買賣時間點，若能選擇好用的工具，可以提高投資決策的效率。

股票市場交投熱絡，張李章隆指出，這幾年來，投資人的戶數大量增加 ，意謂著這些投資人的屬性是截然不同的，過去券商的經營是比較重視對大戶客戶，但他認為以往的經營模式已經很難符合現在為數眾多的投資大眾，因此加入數位服務，透過一站式平台提供各種服務，使其符合所有投資者的需求。

永豐金證券發現，最近新開戶的客戶平均年齡40歲上下，應該是因為這個年齡層已累積了一些資金可以投資，他們對於從數位管道獲取投資資訊的方式，接受度很高，也很適應。

永豐金控 股票

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