新光金台新金合併？吳東亮：2026年之前不可能談合併

新光人壽今天在新光摩天大樓16樓舉行60週年的慶祝茶會，台新金控董事長吳東亮今日以新光集團家族成員身分參加，會前受訪時表示，新光人壽2026年要接軌IFRS17號公報及ICS新制，在尚未順利接軌之前，不可能談合併。

吳東亮的表態也被解讀台新金控跟新光金控兩家金控的合併，最快也要推遲到2026年之後。

業界人士指出，新光人壽在接軌新制方面本來就會有高利保單問題必須要解決，同時也要增資，但日前新光金控已經對外公告，新壽私募增資會分成三階段進行，顯見增資的難度，且在尚未順利增資之前，主管機關也不會同意兩家金控的合併，因此兩家金控最快2026年才能談合併，並不令人意外，換言之，一直到三年後改選之前，兩家金控暫時都不會談合併。

今天這場茶會中，新光吳家東字輩和昕字輩，除了新纖董事長吳東昇還有參選副總統、人在杜拜的吳欣盈未出席之外，幾乎可說全員到齊，除了吳東晉夫婦還有吳東亮夫婦之外，吳東進次女吳欣儒還有吳東亮的長子吳昕豪、吳東昇之子吳昕岳都有到場，可見得吳家人對於新壽的重視。

今天特別前來的吳東亮心情可說相當不錯，還不時親自用手機拍攝台上包括大哥，同時也是新光金控榮譽董事長吳東進，還有新經營團隊合影的畫面，吳東亮典禮結束之後也主動去向大哥握手，這也是自從今年六月新光金控改選，改革派拿下經營權來，兩兄弟第一次在公開場合同台。

在今日的茶會包括了華南金控董事長張雲鵬、元大金控總經理翁健、國票金控董事長魏啟林、以及台企銀總經理張志堅等多家金控銀行的董總高層都有來參加，台新金控總經理林維俊也隨同吳東亮一起出席。

談到新光人壽成立滿60週年，吳東亮表示，自己親自出席就代表對新光的支持：「希望新光有下一個第二、第三個六十年」，壽險業就該長長久久經營才行，就如同日本很多壽險都是百年企業，台灣壽險公司也應如此。

新光金董事長陳淮舟今日在茶會致詞時也表示，自己是新成員，60年是一甲子，代表承先啟後，生生不息，除了用創辦人吳火獅的座右銘勉勵新光不斷創新追求卓越，並以「同舟共濟，共創下個六十年的光采」期許作結，新光人壽新任董事長魏寶生則表示新光人壽的保單已經突破2000萬件了，他希望下一個10年能夠增加到3000萬件。

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