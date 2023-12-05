歐美商辦授信爆雷 我4行庫受波及

美國去年三月以來升息十九碼（四點七五個百分點），歐美商用不動產辦公室驚見爆雷，也波及公股行庫。據透露，去年至今至少八件歐美商辦授信案陸續爆雷，牽連至少四家行庫的紐約、洛杉磯、多倫多、倫敦等分行，各行庫已緊盯歐美商辦市況、嚴控風險，預防新一波風暴來臨。

據調查，這八件爆雷的歐美商辦授信案，初估可能損失金額約數十億元，將視後續該授信案處理情況而定。

這四家行庫包括第一、彰化、兆豐和台灣銀行，其中一銀觸礁四筆、兆豐銀兩筆、彰銀和台銀各一筆，其中兆豐銀和台銀是參貸同一個聯貸案（授信戶是SOF-XI PCT），彰銀則是另一筆聯貸案。

相關行庫已積極配合管理行或參貸行與借戶協商，陸續做呆帳提存、轉銷，市場憂恐壓縮今年獲利空間。相關行庫指出，這些因擔保品價值縮水、或債權重組，而做提存、或轉銷的呆帳，拉長到明年來看，都可全數收回，基本上債權沒有損失。

至於為何美國升息，歐美商辦市場成「海嘯第一排」？銀行主管說有三大原因，第一，歐美商辦業者槓桿都開很大、借非常多錢，當一路升息，債務成本就大幅跳升；第二，紐約、多倫多、倫敦等金融中心以往商辦幾乎滿租，疫後商辦需求低迷、出租率下滑，商辦業者面臨升息、無力以低租金收益償付銀行利息。

第三，美國擔保品價值評估的方式是以「租金收益法」，當擔保品價值貶弱，迫使各銀行得增提呆帳費用，商辦曝險愈高、風險也增加。

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