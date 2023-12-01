國泰世華助港企低碳轉型 台資銀行唯一連兩年獲綠色金融大獎

國泰世華香港分行深耕綠色金融有成，助香港上市企業綠色轉型不遺餘力，連兩年獲海外永續大獎肯定。香港品質保證局(HKQAA) 11月30日舉辦「香港綠色和可持續金融大獎」頒獎典禮，國泰世華香港分行獲頒「傑出綠色和可持續貸款結構顧問」大獎，是唯一連續兩年獲頒此獎項的臺資銀行，顯示國泰世華長期推動永續金融及淨零碳排，不僅在臺灣做出成績，更以此成功模式走出國際。

國泰世華香港分行行長簡啟源表示：「連續兩年獲獎，是香港品質保證局對國泰世華在綠色金融領域的肯定，國泰世華積極倡議減碳行動，發揮金融核心職能，打造綠色金融商品，未來也將持續創造永續影響力。」

國泰世華香港分行以綠色金融幫助企業低碳轉型，2022年6月與香港品質保證局簽署策略合作備忘錄(MOU)，共同協助客戶打造合適的ESG融資方案，擴大永續發展，近一年來協助多家香港知名集團及上市公司，包括：會德豐、天虹紡織、中國水務、嘉里集團及遠東發展等公司，量身打造永續績效連結貸款，透過貸款條件綁定綠色能源的使用、員工福利的改善等目標，協助公司低碳轉型與永續經營。

國泰世華亦長期推廣綠色金融，累計海內外永續績效連結貸款(Sustainability-linked Loan, SLL)授信規模逾新台幣374億元，而綠色存款開辦至今已突破新台幣300億元，授信規模與綠色存款金額仍持續增加中，顯見國泰世華在綠色融資業務的專業與努力，深獲企業客戶肯定。

身為綠色金融領航者，國泰世華為呼應聯合國永續發展目標，積極發展太陽能及風力發電融資，逐步落實「責任銀行原則」，展現永續經營的決心，並目標2027年第一季底所有煤炭相關授信額度歸零、2025年再生能源融資占發電業授信比重成長至85%、2030年綠色存放款商品或服務成長規模翻倍，盼攜手客戶低碳轉型，共創淨零未來。

商品推薦