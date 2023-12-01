保費大利多 美元保單估降27%

民眾保費大利多。金管會宣布，全面調高人身保險各幣別新契約責任準備金利率，將於明年起適用，現在最夯的美元保單，保費可望降低百分之廿七。

相較現行新契約責任準備金利率，此次保險局於新台幣、澳幣及歐元保單各負債存續期間分別調升一碼、二碼及四碼，美元亦升一至三碼不等，民眾不同幣別保單的保費降幅至少百分之七，最多降到百分之四十五。根據保險局試算，蔡火炎指出，若是四十歲男性，終身壽險的利率敏感度較高，以台幣終身壽險、未含生存保險金為例，調高一碼之後，視各年期繳費年期不同，保費約降百分之七至百分之十二左右。

據保險局試算，以美元保單為例，若以六年繳終身壽險，升三碼的情況設算，保費降百分之廿七，歐元和澳幣的保單，若同樣以六年終身壽險、四十歲男性試算，保費降幅分別為百分之四十五、百分之十九。