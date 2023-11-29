國泰世華與橋水展望2024：債券投資價值被突顯 股市震盪走揚

國泰世華銀行11月28日舉辦舉行《2024全球投資趨勢論壇》，邀請全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 資深投資專家Patrick Dimick以線上直播的方式，與國泰世華首席經濟學家林啟超跨海同台，針對明(2024)年的總體經濟發展展開精采對談。Patrick Dimick與林啟超不約而同提到，在史無前例的暴力升息下，全球經濟依然展現相當的韌性，然而偏向和緩的經濟成長率和較高的通膨恐仍是未來主旋律，林啟超也預期，最快2024下半年美國聯準會(Fed)才會走向降息。

自2022年美國聯準會(Fed)啟動升息以來，經濟和金融市場展現了出乎意料的韌性，PatrickDimick認為主要來自於三大面向，分別是家庭與企業的支出、產業的供需，以及市場資金的取得。他推估未來高利環境將延續更長的時間，而經濟成長將趨緩，且通膨數據仍將維持在一定數值之上。在投資策略上，建議投資人採取多元布局的思維以分散風險，美、歐、日三地市場較值得關注。

2023年最後一場FOMC(聯邦公開市場委員會)會議將在12月中旬登場，市場預期美國聯準會(Fed)可望連續第三度宣布暫停升息，至於眾所期待的「降息」有機會在明年發生嗎？林啟超指出，美國聯準會(Fed)考慮降息的先決條件，包含通膨需進一步回落在3%以下，及就業市場疲軟致失業率走高；因此最快恐怕要等到2024下半年才有可能實施降息。在匯市方面，短期因市場預期美國升息循環結束，美元走勢自高位回落，長期而言，仍須觀察美歐貨幣政策緊縮程度而定。至於新臺幣走勢，則將在美國利率及臺股行情間拉扯。

處於高利環境下，應如何看待2024年的股市和債市表現？林啟超指出，隨著消費性電子買氣逐漸回溫，AI應用加速訂單動能雙重加持之下，半導體產業重啟循環，對2024年全球企業盈餘成長正面看待。然而，預期高利環境將維持更長的時間，在缺乏政策紅利推動的資金行情下，長期來看股市將呈現震盪中緩步走揚的態勢。債市方面，在停止升息，甚至降息預期的環境下，殖利率可望下滑，債券投資價值浮現。整體而言，明年經濟復甦仍取決於兩大因素：首先，須留意美國貨幣政策動向，高利環境(higher for longer)將維持多久？第二，慎防中國去槓桿下的緩成長，恐讓全球景氣回溫速度跟著放緩。

國泰世華銀行表示，這次論壇以「後升息時代的穩健資產策略」為題，為台灣投資人帶來國際級資產管理機構的第一手觀點，現場除了超過百名財富管理客戶受邀親自到場聆聽外，論壇前便吸引近4千人線上報名，直播當下國泰世華銀行YouTube頻道及Line官方帳號更湧入近20萬人次收看。

完整論壇影片歡迎至國泰世華銀行YouTube頻道點選收看https://cathaybk.tw/23KBO9106。 國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析2024年經濟情勢，指出緩成長下突顯債券投資價值，股市可望在震盪中走揚。(國泰世華銀行/提供) 橋水(Bridgewater)資深投資專家PatrickDimick推估未來高利環境將延續更長的時間，而經濟成長將趨緩，且通膨數據仍將維持在一定數值之上。(國泰世華銀行/提供)

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