華南產險展望「穩定」 信用評等維持「twAA」

中華信評今（28）日發布華南產險評等報告，華南產險長期發行體信用評等與財務實力評等均為「twAA」，評等展望「穩定」 。中華信評指出，華南產險在金控中的策略重要性地位未來2年應不會改變，因此評等變動與集團信用結構變動情況一致。

中華信評於16日公告，更新分析保險公司資本強度所採用的準則，調整不動產、股票及利率變動風險權數，而今日報告中指出，更新後準則不會對華南產險資本強度或資本水準造成影響，且預期未來1至2年內，其資本與獲利能力仍可維持「非常強健」等級。

中華信評補充，華南產險除了資本與獲利能力非常強健外，也良好的掌控銷售通路，不過資本規模較小及營運規模小於同業，導致更容易受到市場波動及巨災風險影響，一定程度的抵銷了華南產險的優勢。

中華信評分析，由於華南產險評等變動與金控信用結構變動相當緊密，若華南金控（2880）旗下的華南銀行無法將其資本水準維持在強等級，進而導致金控信用結構遭到削弱，則中華信評可能會調降華南產險的評等等級。

中華信評補充，華南產險的評等不會高於集團信用結構評估結果，且以華南金控的資本政策與業務成長計畫來看，其整體營運地位在未來兩年期間不太可能大幅提升，故中華信評認為，華南產險的評等在未來兩年獲得調升的可能性相當低。

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