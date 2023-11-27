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金控組永續先行者聯盟 兆豐金下月加入成第六家成員

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控（2886）預計將於下月中加入金管會集結大型金控擔任種子倡導ESG永續發展所組成的「永續先行者聯盟」，成為「永續先行者聯盟」的第六家金控成員。 圖／兆豐銀行提供
兆豐金控（2886）預計將於下月中加入金管會集結大型金控擔任種子倡導ESG永續發展所組成的「永續先行者聯盟」，成為「永續先行者聯盟」的第六家金控成員。 圖／兆豐銀行提供

兆豐金控（2886）預計將於下月中加入金管會集結大型金控擔任種子倡導ESG永續發展所組成的「永續先行者聯盟」，成為「永續先行者聯盟」的第六家金控成員，也是公股金控繼第一金（2892）之後的第二家。據悉，兆豐金內部已在準備中，但尚須待金管會正式指派，另外，加入聯盟後的ESG分工任務重點，兆豐金也還要等待金管會分派。

金融永續先行者聯盟，目前成員共有中信金（2891）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）、第一金等五大金控，第一屆主席為中信金，玉山金12月中即將接棒第二屆，而兆豐金屆時也將正式加入永續先行者聯盟，成為聯盟第六家金控成員，也是公股金控中繼第一金後的第二家。

財政部之前已經指示八大公股金融機構，針對ESG議題組成平台，共同針對投融資、各項業務落實ESG作為，進行跨公司間的合作，而此一公股金融機構共組的ESG大平台，本來就是由第一金與兆豐金帶頭領軍，因此金管會召集金控組永續先行者聯盟，第一金率先加入後，兆豐金跟進，並不意外。

兆豐金近年來在永續發展ESG作為上，積極投入並獲得多項相關評鑑、認證與獎項，包括入列DJSI永續指數道瓊世界及新興市場指數雙成份股，兆豐金與子公司兆豐銀行、兆豐票券、兆豐證券、兆豐產險與兆豐投信等，合計拿下財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2023台灣企業永續獎（TCSA）」八項大獎，ESG成績備受肯定。

兆豐金控 ESG 第一金

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