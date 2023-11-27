全民普發現金6千 約7萬人尚未領取將充公

財政部長莊翠雲今天表示，全民普發現金6千元，在10月底期限屆滿之後，仍有7萬人尚未領取，未來還能在限期內領取的，僅限從10月至12月出生的新生兒，父母都可到明年1月底來領，例如，即使在12月31日出生的，也可以到明年1月底之前來領取。

由於領取期限當初就訂在10月底，因此，尚未領取的7萬人，其原本的6千元普發現金，就會充公。

莊翠雲也在財委會上答覆立委質詢表示，先前已不斷對外宣導通知民眾趕快來領取，但最後還是有約7萬人沒來領取全民普發的現金。

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