元大壽公平待客 獲殊榮

元大金控旗下元大人壽今年第三度獲金管會頒發微型保險業務績優獎及身心障礙關懷獎，並且在每位元大人壽同仁將「我們用心、深得您心」內化為行事準則下，精益求精、落實公平待客，因此憑藉顯著進步並有具體優良事蹟得到金管會肯定，獲頒公平待客-最佳進步獎，為壽險業獨家獲得此一獎項。

元大人壽指出，響應政府政策，元大人壽積極推動微型保險，秉持「保險保障、永續經營、社會安康」的企業核心價值，自2020年開始推動微型保險的捐贈，希望幫助社會上更多經濟弱勢家庭可以獲得基本保險保障，從內政部立案的兒少收容機構，到與嘉義縣、基隆市、新北市等地方政府合作，攜手為轄區內弱勢民眾投保微型保險，保費由元大人壽捐助，從2020年迄今已有逾2萬630人次受惠。

元大人壽並號召元大金控集團其他子公司包括元大證券、元大銀行、元大投信，一起加入微型保險捐助行列，關懷對象從弱勢兒少擴及身障族群及其他年齡層，持續為弱勢族群提供基本意外保障。從去年9月到今年8月，元大人壽集結集團力量共捐助12個公益團體微型保險，約6,500人受惠，捐贈保費較前一年度成長逾20%。元大人壽投入建立微型保險保護傘的努力，也因此連三年獲頒微型保險的業務績優獎。元大人壽並將公平待客精神延續至與地方政府合作，將金融保險相關知識推展予偏鄉兒少與高齡長者等更多弱勢對象，落實普惠金融，為其建立保險理財觀念，提升防詐騙風險意識，建構金融防護網。

元大人壽表示，為落實公平待客原則，元大人壽自2019年9月成立「公平待客委員會」，下設各工作小組，訂定公平待客具體行動方案，以利各項工作推動，並由董事會帶頭推展，讓政策明確而具效率的執行，以強化全公司對於公平待客原則的認知及金融消費者保護相關法規的遵循。

商品推薦