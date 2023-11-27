金管會統計 財管規模增速放緩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會10月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數6,615人，管理資產規模（AUM）8,055億元、月增額僅71億元是去年12月來的近11個月低點，銀行主管說，10月市況差讓富豪戶縮手，其次，部分銀行重審富豪戶資格，部分未續約者AUM遭剔除，兩大原因都壓抑資產規模成長空間。

若以資產規模來看，10月業績最好的前三大依舊是中信銀、兆豐銀和合庫，主因這三家有較多潛在客戶群，對商品開發也較積極所致，第一銀行位居老四緊追；若以客戶數論，10月一銀客戶數1,199人位居第三大。

中信銀客戶數和資產規模各是1,652人、1,672億元，居「財管王」，資產管理規模月增0.8%、成長力道趨緩；兆豐銀居次，人數及規模分別1,198人、1,559億元，資產規模小勝合庫84億元，但較上月僅險勝50億元。合庫客戶數和資產規模各是1,221人、1,475億元，以客戶數論，合庫僅次中信銀，老三則是一銀1,199人，險勝兆豐銀1人。

至於八家券商在富豪戶市場，10月底累計高資產客戶744人、累計交易額1,375億元，客戶數月增21人、交易額增75億元或5.7%。

客戶 資產 中信

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