中信「離家抵家 異同勇闖世界」展覽登場 逾2千人參與

中國信託「離家抵家」品牌形象影片描繪台、泰員工打破文化與血緣隔閡，融合成「新家人」齊心面對挑戰的動人故事，上線至今影片點閱已達600萬次，逾1萬人按讚、留言及分享。為鼓勵台灣人勇敢走向世界追夢，中國信託昨（25）日於台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦「離家抵家 異同勇闖世界」主題展覽活動，安排三場主題演講與對談，分享東南亞文化觀察、異國婚姻甘苦談及外派青年現身說法，暢談離鄉背井工作的心路歷程，吸引逾2,000位民眾共襄盛舉。

「離家抵家 異同勇闖世界」主題展覽規劃為南洋風格市集、文化講堂及演唱會三大重點活動，文化講堂安排「課本外的東南亞 泰式文化生活」、「異國婚姻大解密」及「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，分別從旅行、婚姻、外派等角度，深入剖析異國與台灣文化融合的美好，邀請知名作家謝哲青分享東南亞旅行經驗；來自土耳其的台灣女婿吳鳳暢談異國婚姻的浪漫與現實；中國信託商業銀行人資總管理處總處長魏爾彰資深副總經理、稱霸全球潛水衣市場的薛長興工業防寒衣事業處運籌部部長林怡芳，分享不同產業外派香港、菲律賓、泰國、越南等地的甘苦談。目前派駐泰國廠的薛長興工業會計主管陳思孜特別返台，與現場民眾交流隻身在異地奮鬥的經驗與感受。

中國信託銀行人資總管理處總處長魏爾彰於對談亦特別介紹中國信託「國際法金業務菁英計畫」，鼓勵年輕人若有海外職涯規劃，應勇敢踏出舒適圈。薛長興工業防寒衣事業處運籌部部長林怡芳則闡述薛長興「根留台灣」的企業理念，先讓同仁外派累積實力，再「回家」至台灣總公司嘗試不同職務，以精實的人才培訓計畫打造出最優質的團隊，造就全球最大潛水衣工廠，成為名符其實的台灣之光。

為了讓參展民眾深入體驗東南亞文化，中國信託特別邀請泰國觀光局台北辦事處、馬尼拉經濟文化辦事處、駐台北印尼經濟貿易代表處、駐台北越南經濟文化辦事處等外國駐台機構設攤，展示越南傳統服飾及來自越南當地的咖啡與蜜桃紅茶、印尼庶民點心發酵黃豆餅「天貝」（Tempe）。活動另一亮點為邀請韓國華僑創作歌手孫盛希與台、越混血的饒舌歌手桃子A1J登台獻唱融合自身母語的歌曲，雙姝慵懶的嗓音帶給台下民眾不同的音樂饗宴。

歷時兩年籌備、累積逾1,000個小時拍攝製作的中國信託「離家抵家」品牌形象影片以紀錄片形式，刻劃外派同仁在泰國奮鬥的勇氣和拚勁，11月13日已於Home Run Taiwan臉書粉絲專頁上線，U18世界盃青棒錦標賽中華隊王牌投手孫易磊的母親特地留言，鼓勵旅日追夢的兒子如同影片主角，「倒吃甘蔗漸入佳境，跨越環境的藩籬讓自己更勇敢更獨立。」

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