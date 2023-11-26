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入主10年 隆力出脫安泰銀卡關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
隆力集團入主安泰銀行十年以來，一直無法順利把安泰銀行賣出，影響其在台灣對聯貸銀行團無法還款。 聯合報系資料照片
隆力集團入主安泰銀行十年以來，一直無法順利把安泰銀行賣出，影響其在台灣對聯貸銀行團無法還款。 聯合報系資料照片

金融圈知情人士透露，隆力集團入主安泰銀行十年以來，一直無法順利把安泰銀行賣出，影響其在台灣對聯貸銀行團無法還款，本月上旬，管理銀行兆豐銀出面召集全體銀行團會議，再度展延隆力集團這筆一百一十億左右的聯貸借款。

隆力集團入主安泰銀行已經超過十年，但距離隆力集團原定退場的時間，卻拖延了至少七年以上還沒辦法離開。

據指出，隆力集團和另一大股東宏泰集團林家，先前對於安泰銀行出售價格上，一直無法凝聚共識，是使安泰銀行無法「嫁出」的重要原因。另一原因則是在員工人事的結算費用上，隆力集團先前和潛在買家談判時經常為此觸礁。

據了解，銀行團成員包括兆豐銀、合庫銀、農業金庫、土銀、台企銀等銀行，這次除了利率加碼，另外也綁了四大財務條件，包括備抵呆帳覆蓋率百分之一百、資本適足率超過百分之十、第一類資本超過百分之十、淨值必須大於二百八十億元等四大財務指標，意即：「必須讓安泰銀行至少不能發生讓主管機關必須接管的危機。」否則聯貸合約就會提前到期。

金融圈人士指出，安泰銀行在五年前，曾數度賣出不動產，當時幫助年度獲利非常大，具有「美化帳面」的功效，但這幾年銀行業經營辛苦，金管會也要求金融業作更多提存來強化體質，不但銀行美化自身的資源減少，買家也卻步，這些使得隆力集團要退場更不容易。

此外，宏泰集團對於安泰銀行的賣出，當年在雙方協議上具有「黃金否決權」，亦即，是否成交，宏泰在最後一關有准駁權，這又是另一個重要變數。

金融圈人士指出，先前包括京城銀、國票金對併購安泰銀都有興趣，但京城銀是到最後關頭，因為隆力集團再往上加條件而破局，國票金則是卡在旺旺集團和耐斯集團對於拿下樂天之後，是否再拿實體銀行的意見分歧，包括公股也不支持該併購案，因此沒有下文。

財務 售價 主管

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