快下載保險存摺平台 年末保單健檢利器

2023年即將進入尾聲，保險業通常建議年末進行保單健檢，手上的保單是否能在危機來臨時，幫助自己轉移風險、度過難關？公勝保經提醒 ，可趁歲末重新回顧當初購買保險的動機和目的，檢視身故、失能、意外、醫療、癌症等相關保障額度是否買足了，當收入改變、家庭結構改變或進入人生不同階段，保單也應該隨之調整。

透過一年一度的保單檢視，著手微調所需要的保障內容與額度，即時補足風險缺口，讓手中的保單發揮最大的保障效用。

公勝保險經紀人資深行銷總監蔡明君建議，保單健檢可從三面向著手規劃，基本保障是否充足、短中期資金需求，以及退休規劃準備，並依照個人職業轉換、生涯規劃等需要，調整保單內容，讓保險保障補足人生每個階段的需求配置。

例如，已結婚生子者因為家庭責任變大，除了要變更婚前投保的保單受益人外，也應該多買一些壽險額度，以符合當前身為家庭經濟支柱或為人父母的狀況。

另外，隨著時代推進、全民健保改制與醫療技術進步，過往購買的醫療險保單的理賠內容可能也不合時宜，例如，新冠肺炎等新型傳染病，導致就醫或住院的情況變多，或者癌症時鐘快轉，罹癌比例越來越高，但新式治療方式卻讓住院治療機率下降，不見得可以拿到住院理賠金等。

蔡明君亦建議，醫療險不是保了就好，最好每二至三年就要重新檢視保單的相關理賠內容，讓保險保障符合當下需求。

有些民眾是家人幫忙投保，自己並不清楚名下有哪些保單。公勝保經建議不妨下載保險存摺，來了解自己過往所投保的完整保單內容，或是請值得信賴的保經業務員，陪同進行保單健檢，好好將名下的保單檢視一番。只要到壽險公會的保險存摺平台網站（https://insurtech.lia-roc.org.tw/）申請帳號，就能一次瀏覽名下的各張保單，也可以分析各類保單所占比例，民眾能透過保險存摺，完整看出自己的壽險額度、醫療險額度等，即便早已遺失實體紙本保單，也可以輕易透過這個平台完成查詢。

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