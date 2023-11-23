華泰銀撤中華信評評等 撤銷前「twBBB+／twA-2」

中華信評今（23）日公布華泰銀行（5827）信評報告，同時公告華泰要求撤銷評等，報告指出，華泰銀行撤銷評等前，長短期信用評等為「twBBB+／twA-2」，評等展望「穩定」，在華泰銀要求撤銷中華信評評等後，另一份關於華泰銀的評等報告由惠譽信評於6月公布，惠譽信評給出的長短期評等「A-／F1」，評等展望「穩定」。

根據中華信評撤銷前的評等報告指出，儘管華泰銀行的放款成長率較高，華泰銀的資本水準經過數輪增資後仍在允當等級，且資金來源與流動性結構堪稱穩定，不過業務規模較小，且對不動產業的風險偏好及部位高於同業。

惠譽則預期，華泰銀在台灣穩定經營環境下，華泰銀能維持穩定信用評等，雖房地產及中小企業曝險及集中度高於同業平均，不過透過專業知識及適當風控機制，能緩解經濟放緩及房市低迷時的壓力。

惠譽也提到，華泰銀存款業務規模較小限制了對其流動性狀況的評估，較小的存款市場地位使其流動性相較於其他存款市佔率較高的同業稍弱。儘管如此，惠譽表示，該銀行仍將保持穩定的流動性，一部分受益於持續的回流資金，使台灣整體系統流動性保持充足。預計存放比受放款增長放緩影響，將從2022年底的80%略為下降。

惠譽指出，若華泰銀因過度承擔風險或資產品質意外弱化，使其放款減損比率提升至接近5%，且其損失吸收的緩衝能力偏低，可能對其國內長期評等產生負面評等；雖然短期內評等調升機會有限，不過中期來看，若在非大幅度增加風險的情況下，能顯著的提升市場地位與業務範疇，使其競爭力和獲利提升，並持續改善資本水準，評等便有有調升的可能。

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