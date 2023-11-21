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新光人壽擴大招募核保理賠專才 起薪40,000元起

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
壽險業搶人才！新光人壽（5831）長期注重人才培育及專業提升，為厚植企業人力資本，穩固永續經營根基，今年將以優於業界平均起薪，無經驗者敘薪四萬元起。本報資料照片
壽險業搶人才！新光人壽（5831）長期注重人才培育及專業提升，為厚植企業人力資本，穩固永續經營根基，今年將以優於業界平均起薪，無經驗者敘薪四萬元起。本報資料照片

壽險業搶人才！新光人壽（5831）長期注重人才培育及專業提升，為厚植企業人力資本，穩固永續經營根基，今年將以優於業界平均起薪，無經驗者敘薪四萬元起，擴大招募核保及理賠雙領域專業人才(MA)，並提供完整培育養成計畫及升遷管道，預計12月2日舉辦招募說明會，邀請各路優秀年輕世代加入新光大展長才。

新光人壽聚焦培育核保、理賠專業人才作為下個世代儲備幹部，招募規劃四周核保、理賠教育訓練學程為職前訓練，並安排壽險管理、金融專業及共通職能等課程，讓無經驗的求職者可輕鬆上手以完備學用合一；同時，每位新進同仁都會安排一位菁英同仁擔任導師，制定明確工作任務與目標，傾囊相授知識與經驗，引領新人逐步熟悉職場環境。

此外，透過計畫錄取的人員，也享有綠色職涯晉升通道，只要通過核保、理賠雙領域歷練，最快二年可晉升，無經驗者敘薪四萬元起，如具相關經驗或核保、理賠證照者另優給敘薪。希望透過精實培訓制度、菁英領航制度、綠色職涯發展及具市場競爭力薪資等多樣特色，積極培養年輕世代，並鼓勵新鮮人勇於挑戰，把握舞台揮灑本領。

新光人壽成立60周年，深知優秀員工為企業的資本，向來注重人才發展及培育，提供完善職涯發展體系、訓練資源及完善貼心的員工福利，並建立DEI(Diversity 多元、Equity 公平、Inclusion共融)職場文化，打造健康安全的幸福職場，更多次榮獲保險卓越獎「人才培訓卓越獎」及保險龍鳳獎「財金保險系所應屆畢業生」最嚮往的壽險公司等殊榮，近年也被RGA再保公司評比「理賠同儕評估服務」為滿意，且為亞洲排名前25%的肯定。

為讓求職者更瞭解此次招募計畫，新光人壽將在12月2日舉辦招募說明會，完整說明招募與人才培育計畫，預計招募30名，收件截止至12月22日止，更多招募訊息請上本招募網頁瀏覽，歡迎大學以上畢業法律系、保險系、風險管理與保險系、保險金融管理系或醫護相關背景人才加入新光一同成長。

保險金 理賠 新光人壽

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