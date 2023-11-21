遠雄人壽「30有成」！榮獲金管會保險競賽四大獎肯定

遠雄人壽長期關懷社會，秉持普惠金融精神及公平待客原則，積極響應政府政策，為社會弱勢家庭建構防護網，成效卓著，今再獲金管會頒發112年度保險競賽「公平待客原則評核績優獎」、「微型保險業務績優獎」、「微型保險身心障礙關懷獎」、「六大核心及公共建設投資競賽專案投資組」四大獎項，再次肯定遠雄人壽照顧弱勢、安定社會的實質成果。

為守護消費者權益，遠雄人壽內化「待客如親，同理用心」理念，透過「公平待客推動委員會」，由董事會帶領與積極推動，從上到下將「公平待客」深植員工的DNA，全體員工重視法令遵循，以同理心出發，隨時檢視作業流程，並為不同族群客戶規劃具體優化作為，包括官網設置「高齡服務專區」，提供語音導覽及友善閱讀服務，並設置「無障礙專區」，減少數位落差；0800客服系統增設「保戶特殊體況註記」功能，讓客服人員快速掌握保戶輪廓，導入「手語視訊翻譯平台」服務，建立與聽語障保戶暢通的溝通管道等，遠雄人壽積極打造金融友善環境與溝通管道，獲得金管會「公平待客原則評核績優獎」。遠雄人壽總經理趙學欣表示，堅持初心，從顧客需求出發，遠雄人壽將所有客戶視為己親，期望讓消費者獲得最有溫度的服務體驗。

遠雄人壽積極推廣微型保險公益捐助，與全台社福團體與縣市政府合作，重點關懷扶助身心障礙人士、家庭照顧者、高齡長者、罕病病友、癌友、犯罪被害者、受暴婦女、經濟弱勢及特殊境遇家庭成員等族群，協助築起基本保障防護網，並透過公益微型保險獎勵，鼓勵業務同仁大力推廣，累積已服務近3萬名保戶，遠雄人壽每年並主動通知投保團體續保事宜，確保保障不中斷。為提升微型保險覆蓋率，針對非都會區及社會扶助資源相對欠缺之中小型社福機構，指派專人親自解說宣導，期讓服務遍及台灣各個角落，同時簡化投保流程，將資源提供給真正需要幫助的人，迄今推動8年從不間斷，承保金額已逾百億元。

氣候變遷風險加劇，環境永續是現今世代亟欲重視的議題，遠雄人壽身為最具品牌永續影響力的保險公司，聚焦推動綠能產業發展，尋求符合聯合國永續發展目標(SDGs)的投資機會，呼應政府能源轉型政策，多年投入五加二新創重點產業，逐年增加相關投資部位與金額，全力實踐淨零碳排。迎向下一個30年，遠雄人壽將持續以創新思維展現保險真價值，並以永續行動，實現「健康、低碳、共榮」的美好未來。

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