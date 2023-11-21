台幣連6升 將測31.5元關卡

美國公布消費者物價指數（ＣＰＩ）、生產者物價指數（ＰＰＩ）等漲幅均低於市場預期，市場研判聯準會升息循環告終，甚至押寶明年將大幅降息，激勵台幣匯率昨天勁升一點九八角，收卅一點六五八元，連六升並創逾三個半月新高，累計升幅高達六點九四角。匯銀人士說，台幣短期將測試卅一點五元關卡。

匯銀主管指出，熱錢連日來狂湧台灣等亞洲新興市場，台幣匯率連六天以來累計升值近七角，升值幅度高達百分之二點一九，超越台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓、人民幣與星元，登上「最強亞幣」寶座。至於熱錢流入對台股的挹注，證交所統計，外資上周在集中市場買超一二一八億元，截至上周五，今年以來外資已轉為淨買超一○五億元；昨天則再買超九十三億元。

匯銀主管指出，熱錢昨天持續匯入逾九億美元，激勵台幣匯率盤中狂升二點二八角，最高升抵卅一點六二八元，在央行進場調節下，以卅一點六五八元作收；也因央行大戰熱錢，匯市總成交量擴大至十八點三七億美元。

至於其他亞幣走勢，美元指數昨天下跌百分之○點八二，帶動亞幣集體升值，韓元、人民幣、台幣、日圓分別上漲百分之○點四一、百分之○點九五、百分之○點六三、百分之一點○四，其中以日圓跌深反彈幅度最大。而回顧過去六個交易日，主要亞幣對美元全數翻升，其中台幣匯率累計升值百分之二點一九，超越韓元匯率的百分之一點九五、日圓匯率的百分之一點六六，人民幣匯率的百分之一點六二以及星元的百分之一點四五。

匯銀主管說，台幣匯率近期漲勢驚人，央行也頻頻進場買進美元、抑制台幣匯率升勢，但因主要亞幣同方向變動，央行進場只為緩和台幣匯率的升幅、未有扭轉台幣匯率升勢的意圖。

儘管外資熱錢對台股轉賣為買，但台股大盤昨在連五紅後賣壓湧現，加上台積電走勢疲軟，指數小漲一點五二點，收在一萬七二一○點，守住一萬七二○○點關卡。其中因為國內政壇「藍白合」卡關，進而影響觀光族群、航空族群修正回檔，法人表示，選舉題材近期讓觀光類股上沖下洗，觀光股因為股本小，股價波動較大，加上受兩岸關係與政策影響甚鉅，股價易受消息面影響，投資人應慎防追高殺低，做好風險控管。

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