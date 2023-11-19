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匯市最前線／熱錢匯入 台幣升勢壯

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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熱錢連日來大舉匯入，匯市連三天爆出逾20億美元巨量並同步強升，中央銀行進場與熱錢對作、減緩升勢，新台幣匯率上周五（17日）終場仍勁升1.54角，收31.856元，累計上周升值4.96角，升幅為1.56%。

台幣匯率 熱錢

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