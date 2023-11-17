泰安產險三度榮獲「公平待客績優獎」肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
泰安產險經營團隊實踐公平待客，守護弱勢，連年榮獲金管會肯定。泰安產險／提供
泰安產險經營團隊實踐公平待客，守護弱勢，連年榮獲金管會肯定。泰安產險／提供

為落實公平待客與普惠金融，泰安產險（2863）長期關注不同客群所需，持續優化作業流程、培育專業人才、創新研發綠色商品，以及強化服務品質，並投入一系列金融友善計畫，成效卓著，於今(17)日金管會舉行2023年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮中，榮獲「公平待客原則評核績優獎、微型保險競賽第二名、微型保險業務績優獎、身心障礙關懷獎」，不僅是少數三度獲頒公平待客績優的產險公司，更是唯一產險業獲得微型保險競賽前三名的公司。

泰安產險致力提供高價值的精緻服務，從招攬、投保、核保、繳費至理賠等每一環節，由專責小組負責策動，開展多元的溝通管道，率業界之先成立24小時一對一真人客戶服務中心，提供「安心、熱情、創新」的真誠服務。為維護弱勢客戶的投保權益，實現金融平權，導入「手語翻譯服務」、「電子保單QR Code全語音朗讀功能」；重視高齡客戶，安排專人協助相關作業；各服務據點規劃無障礙設施，營造友善環境；官網導入「金融友善服務專區(無障礙網頁)」，設有網路投保及線上理賠申辦等多項貼心服務。

此外，泰安產險更以實際行動積極響應政策推廣微型保險，且每年捐助全台各地一萬人次的團體微型保險，提供弱勢家庭基本保險保障，減輕因意外事故而產生經濟衝擊，並藉此推廣風險預防觀念，今年再度獲獎肯定，彰顯泰安產險將履行社會責任，深植在「誠穩信實，止於至善」的企業文化之中，成為台灣社會重要的安定力量。

微型保險 產險 理賠

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