熱錢連兩天匯入！日圓與新台幣交叉匯率摔至0.2115元 逾30年半新低
美國公布10月生產者物價指數（PPI）意外下滑，強化聯準會升息循環已告終的預期，匯銀主管指出，熱錢今（16）日再度匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率盤中衝上32元，最多升值1.08角，終場升值9.8分，收32.01元．連四漲並為近兩個月高點，總成交量擴大至22.29億美元。
央行統計顯示，相較於新台幣匯率強升，日圓對美元走勢疲軟、今天落於151.37，日圓與新台幣交叉匯率跌至0.2115元，為1993年2月9日以來，逾30年半的新低水準。
匯銀主管指出，熱錢連日來大舉匯入，促使國內匯市連兩天爆出逾20億美元的成交巨量，估計光是這兩天，熱錢匯入台灣的金額便已超過20億美元。
央行統計顯示，新台幣匯率已連四日升值，累計升值金額高達3.42角。匯銀主管說，11月這半個月來，國內匯市
歷經一波上沖下洗，11月1日收在32.484元、一度測試32.5元關卡，今天便升回32.01元、叩關32元整數大關，半個月來震盪幅度逼近5角。
央行統計顯示，美元指數今天回漲0.33%，主要亞幣走勢升貶互見。其中，新台幣匯率意外登上「最強亞幣」寶座，單日升幅0.31%，超過台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.3%。
相較於台韓兩國貨幣表現強勢，日圓匯率持續疲軟，今天兌美元貶值0.45%，人民幣與星元也分別下挫0.23%與0.12%。
熱錢回流台灣，推升國內股匯走勢，根據證交所統計顯示，台股收盤上漲42.4點，收在17,171.18點，外資單日買超規模更是逼近200億元大關。
匯銀主管指出，熱錢連兩天狂湧台灣，新台幣匯率15日狂升2.22角，收在32.108元，當天總成交量高達21.66億美元；今天外資持續大舉匯入，激勵新台幣匯率升值9.8分，收32.01元．總成交量進一步擴大至22.29億美元。
▪ 從「電燈開關」一秒判斷屋齡 他曝時代差異眾人驚：長知識
▪ 南投買好房／貸款越早還完越好？ 專家：小心成為銀行的肥羊
▪ 4點傳女人哭泣聲、「人影」飄進空屋 房仲嚇傻：從此不再踏入
▪ 歧視？房東指定租客需「知名企業員工」 網曝1事實：怕遇未爆彈
▪ 囤房稅是大騙局？李同榮：各黨都在打假球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言