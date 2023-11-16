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熱錢連兩天匯入！日圓與新台幣交叉匯率摔至0.2115元 逾30年半新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
匯銀主管指出，熱錢今日再度匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率盤中衝上32元，最多升值1.08角，終場升值9.8分，收32.01元．連四漲並為近兩個月高點，總成交量擴大至22.29億美元。林澔
匯銀主管指出，熱錢今日再度匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率盤中衝上32元，最多升值1.08角，終場升值9.8分，收32.01元．連四漲並為近兩個月高點，總成交量擴大至22.29億美元。林澔

美國公布10月生產者物價指數（PPI）意外下滑，強化聯準會升息循環已告終的預期，匯銀主管指出，熱錢今（16）日再度匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率盤中衝上32元，最多升值1.08角，終場升值9.8分，收32.01元．連四漲並為近兩個月高點，總成交量擴大至22.29億美元。

央行統計顯示，相較於新台幣匯率強升，日圓對美元走勢疲軟、今天落於151.37，日圓與新台幣交叉匯率跌至0.2115元，為1993年2月9日以來，逾30年半的新低水準。

匯銀主管指出，熱錢連日來大舉匯入，促使國內匯市連兩天爆出逾20億美元的成交巨量，估計光是這兩天，熱錢匯入台灣的金額便已超過20億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率已連四日升值，累計升值金額高達3.42角。匯銀主管說，11月這半個月來，國內匯市

歷經一波上沖下洗，11月1日收在32.484元、一度測試32.5元關卡，今天便升回32.01元、叩關32元整數大關，半個月來震盪幅度逼近5角。

央行統計顯示，美元指數今天回漲0.33%，主要亞幣走勢升貶互見。其中，新台幣匯率意外登上「最強亞幣」寶座，單日升幅0.31%，超過台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.3%。

相較於台韓兩國貨幣表現強勢，日圓匯率持續疲軟，今天兌美元貶值0.45%，人民幣與星元也分別下挫0.23%與0.12%。

熱錢回流台灣，推升國內股匯走勢，根據證交所統計顯示，台股收盤上漲42.4點，收在17,171.18點，外資單日買超規模更是逼近200億元大關。

匯銀主管指出，熱錢連兩天狂湧台灣，新台幣匯率15日狂升2.22角，收在32.108元，當天總成交量高達21.66億美元；今天外資持續大舉匯入，激勵新台幣匯率升值9.8分，收32.01元．總成交量進一步擴大至22.29億美元。

新台幣 台幣匯率 日圓匯率 熱錢 央行

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