永豐金證券投資豐向球2024展望年會 線上線下同步直播八小時

永豐金證券數位金融服務歲未重頭戲即將登場，12月17日將舉辦「投資豐向球2024展望年會」線上線下同步進行8小時。展望2024年，台灣、美國都將進行總統大選，大選政策概念股將成為投資關鍵，邀請四大網紅級名師進行經濟情勢及投資策略分析，並開放互動時段，以數位化打破距離隔閡，讓全台各地投資人都能在雲端及實境共同參與。

永豐金證券指出，「投資豐向球2024展望年會」邀請四位不同專長領域的財經專家，8個小時的馬拉松式線上線下活動，由台灣經濟研究院預測中心主任孫明德開場，破解台美大選年的全球政經情勢，包含台灣經濟及產業展望、新興市場前景及未來經濟變數。

接著由知名節目主持人蔡尚樺接棒，分享高利率時代下的存股新觀念。11月聯準會利率決策會議連續第二個月暫緩升息，美國公債十年期利率從11月1日高點4.93%連續三天反轉大跌到最低4.48%，債券利率反轉成為當紅議題，蔡尚樺將為投資人說明股債黃金配置的全新邏輯，讓喜歡打造穩定現金流的投資人有更多元的選擇。

針對喜歡觀察趨勢、操作波段的投資朋友，永豐金證券邀請私募基金操盤人，產業隊長張捷來分享2024趨勢產業，將帶來具潛力發展的趨勢產業與投資操作策略，並為投資人解析AI族群未來發展走向。

壓軸的投資專家則邀請到重量級散戶投資人權證小哥，現場獨家分享籌碼面分析策略，教大家如何利用籌碼分析找出法人大戶進出的關鍵分點，進而從中找到投資機會。

永豐金證券去年推出「投資豐向球」課程品牌，領先證券業界自建直播互動平台，廣邀各類財經專家舉辦線上直播，內容涵蓋存股、長短線操作，美股交易等，以數位化模式讓不同類型的投資人都能在線上直接與財經專家互動交流，輕鬆解決投資難題。近期更進一步整合線上線下管道，走出螢幕舉辦財經專家小型見面會，讓每位投資人都能擁有與專家面對面交流的管道。「投資豐向球」利用線上提問互動式教學，加強每位客戶的財經知識教育，更提供投資人難題解決方案，榮獲第20屆國家品牌玉山獎最佳人氣品牌殊榮。

「2024展望年會」將於12月17日在張榮發基金會舉辦，同步提供線上參與，每位講師保留至少30分鐘的互動時間提問，這是讓專家親自解開投資難題的好機會，講座現場更有iPhone15抽獎活動，目前線上線下票券同步熱賣中，有興趣的投資人請搜尋「2024展望年會」，為明年的投資先做好準備。

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