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印度基金今年來平均漲幅21.08% 群益印度中小基金漲幅38.1%居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來印度相關基金績效。(資料來源：CMoney、2023/11/14 基金採新台幣計價）
今年來印度相關基金績效。(資料來源：CMoney、2023/11/14 基金採新台幣計價）

根據 MSCI 最新公布半年度調整結果，觀察 MSCI 全球新興市場指數，這次權重調升最多國家為印度，從原本13.7%權重增加0.39個百分點為14.09%。市場法人表示，MSCI 每季度的調整都備受關注，市場權重若被調高，全球基金在各市場分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，印度此次在新興市場中為調升權重最多的股市，後市資金動能挹注將值得期待，投資人可隨時關注並適時定量佈局印度基金。

國內投信發行的印度基金平均漲幅21.08%，其益印度中小基金今年上漲38.1%居冠，表現特別優異；其次統一大龍印基金、台新印度基金、群益大印度基金也都有約兩成的漲幅，這些都是值得投資人留意相關投資契機。

群益投信表示，這次 MSCI 權重調整中，在 MSCI Global Standard MSCI 全球標準指數裡面，印度增加九檔股票，是淨新增家數最多的股市，且沒有被刪除。另外，在 MSCI Global Small Cap 全球小型指數中，印度新增42家，剔除19家，也是淨新增最多的股市。

印度政府積極推動改革刺激政策以及改善經商環境，以吸引海外資金進駐，無論是在企業投資或是內需消費方面，皆擁有相當大的成長潛力。從經濟成長角度來看，包括世界銀行、IMF 等研調機構皆看好印度經濟，給予未來兩年經濟成長正面展望，因此印度後市持續看好。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度在政策支持以及內需強勁帶動下，企業獲利持續轉佳，經濟數據也持續轉佳，基本面來看，印度人口組成年輕，消費需求旺盛，有利推動內需市場持續增長，看好印度經濟成長潛力。

放眼整個亞洲，甚至全球，印度的經濟成長居冠，因此印度是在佈局亞洲中不能缺的一環，印度年度三大節日之一的排燈節甫結束，歷史經驗顯示，印度股市在排燈節後都有不錯的表現，排燈節將引爆印度民間消費需求，在節慶消費旺季帶動下，第四季印度股市表現將傲視群雄，投資人絕對不容錯過，加上最新 MSCI 權重調升最多國家為印度，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

印度 MSCI

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