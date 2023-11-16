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新青安助攻…合庫銀：明年Q1房市價量持穩
合庫金控昨舉行第三季法說會，合庫為土建融、房貸等不動產放款第二大銀行，對於今年第四季和明年首季的房市看法受到關注。合庫銀指出，看好今年底建商交屋潮，原先預期今年買賣移轉棟數約廿九萬棟，但是現在看來，「卅萬棟是有機會的」。
合庫銀指出，雖然建材價格有降，但缺工未改善，業者成本仍處高檔，不過，剛性需求受新青安房貸挹注，明年第一季房市的「量價仍會持穩」。
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