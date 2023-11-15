新壽董座魏寶生：盼重視愛滋感染者老化長照難題

新光人壽長期重視國人健康與積極推動企業志工服務，為響應12月1日世界愛滋日，新光人壽董事長魏寶生與屏東業務同仁、「新光一畝田幸福餐桌」公益計畫的新光小農夥伴，以企業志工身份，回饋社區在地之心，共同親送由新光小農栽種近150斤的新鮮美味蔬果至財團法人台灣關愛基金會的屏東成人中心，關懷愛滋感染者與非本籍懷孕移工及孩童，讓這些族群得到更適切的生活關懷與支持，回歸社會，落實永續發展目標SDG 3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」與SDG10「減少國內及國家間的不平等」。

甫獲第九屆傳善獎的關愛之家致力於協助弱勢移工婦女及不分國籍孩童，提供24小時全日型照顧，並以中途之家形式收容愛滋感染者，補足現今長照需求的不足與輔導個案重返社會。至今已在台灣建立了2處愛滋中途之家，累計協助收容近630位感染者朋友，為超過2,600位感染者朋友提供協助諮商。2025年台灣全面邁入「超高齡社會」，約有1萬4千名愛滋感染者超過50歲，礙於社會對愛滋感染者的認知不足，使得愛滋感染者老化面臨長期照顧的重大挑戰。

對此，同時也是關愛之家董事的魏寶生，亦以董事身份捐贈關懷金，拋磚引玉，呼籲大眾一同重視愛滋感染者老化所面臨的長照難題，實現「老有所終、壯有所用」的願景。魏寶生也提醒國人，長期照護已是台灣超高齡社會下每個人都可能遇到的問題，加上高通膨時代的來臨，建議國人及早做好長照保險規劃，以因應未來的長照風險。

新光人壽長期推動企業志工，將志工假納入正式人事制度，鼓勵員工參與社會服務，善盡企業社會責任。新壽董事長魏寶生以身作則，邀請屏東業務同仁和新光小農一同前往關愛之家從事志工活動，鼓勵員工在追求業績的同時也不要忘記從事社會回饋，參與具有社會價值的志願服務，關心社會上被需要的族群，有錢出錢，有力出力，將保險的互助精神發揮至最大。2023年新壽累計至第三季員工志工服務時數已超過3.5萬小時。

今年欣逢新光人壽六十年，持續以「家家有保險，人人有保障」為使命，提供國人保障，期全民能發揮保險互助精神，穩定社會安全。同時，也積極落實ESG作為，透過「新光一畝田幸福餐桌」ESG綠色公益計畫，與眾多台灣在地小農簽署《共好誓約》，關心台灣永續農業發展，同時承諾投入社區公益行動，創造永續發展的共榮共好社會，榮獲「2023亞洲企業社會責任獎」、「TSAA亞太暨台灣永續行動獎」及「2023第七屆資誠永續影響力獎」等多項肯定，未來新光人壽將持續成為強大溫柔的太陽，給予人們希望之光，成為驅動台灣社會共融的永續動能，展現「有光在，實現每個期待」的企業品牌精神。

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