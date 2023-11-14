將來銀行獲准開辦基金業務 明年第一季上線

將來銀行獲准兼營信託業務，為台灣首家獲准跨入基金銷售領域的純網銀，將來銀航表示，將於明年第一季開辦基金投資業務，此外，在保險業務發展上，明年上半年也將推出壽險服務。

將來銀行表示，身為首家齊備財富管理業務雙引擎—基金與保險的純網銀，不僅率先提供保險服務，減輕客戶遭遇突發風險的負擔，預計明年第一季將再提供基金投資服務，希望與客戶一同追求財富成長，滿足更多客戶金融服務需求。

將來銀行指出，疫情對消費者習慣帶來許多改變，許多以前習慣到實體分行購買金融商品的投資人，轉而使用網路交易。以往普遍認為透過網路下單是年輕人或小資族才會使用的投資方式，但近期的統計資料顯示，40歲至60歲的中高年齡層高資產客戶有超過五成以上也偏好使用網路進行金融交易，表示不論年齡或口袋深度，透過網路進行投資理財或購買保險都已經深入台灣消費者日常生活中。

將來銀行表示，已透過網路協助近萬名客戶取得保障。客戶可在將來銀行網路投保專區免費試算保費與比較保單，用比傳統投保節省至少10%至20%的保費，讓保險「買對不買貴」。除了可選擇推薦投保方案，也可依個人所需調整保障內容，自主投保輕鬆無壓力。更有創新的車險投保流程，與泰安產險合作，僅需輸入車號、不用辛苦查找車籍資料，即可一鍵完成投保。將來銀行目前提供汽機車險、國內外旅平險、房貸住宅火險及短期租借車保險等保障，明年上半年將再提供壽險商品，提供客戶多元資產累積及保障管道。

將來銀行總經理許柏林表示，希望讓不同年齡層與口袋深度的客戶，都能在將來銀行找到最適合自己的投資商品，透過友善的操作介面、親民的交易金額與費率，以及好懂的帳戶管理方式，用將來銀行APP輕鬆管理財富。將來銀行將持續推出更多投資商品與保險服務，讓客戶能透過網路輕鬆兼顧保障與財富累積，邁向更美好的將來。

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