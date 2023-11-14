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台中捷運宅標售這公司14間全拿！專家：政府開小門沒對手

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
西屯區捷運共構宅「冠德文心綻」。取自google maps
西屯區捷運共構宅「冠德文心綻」。取自google maps

台中市交通局捷運處13日標售西屯區捷運共構宅「冠德文心綻」，共14戶，吸引17封標單，開標結果全數由台灣金聯資產公司得標，總脫標金額約3.74億元。

平均地權條例規定私法人購屋許可制，台灣金聯雖然由財政部與銀行公會主導，並多由公股銀行共同集資成立，具有半官方色彩，但仍是私法人，大手筆標下共構住宅引發不少討論。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，平均地權條例當初修法時，考量台灣金聯法拍屋業務需求，因此特別允許該公司購買住宅免經許可，可直接購買。

他直言，政府當時為避免炒作住宅，不准一般私法人買住宅，現在公營法人卻大買特買，不免讓人覺得只准州官放火，不准百姓點燈，政府原本好意開了小門，結果變成這樣，太誇張了。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次標14戶，位於9樓到25樓，面積大約介於36~52坪，均含車位，共吸引17封標單，其中14封來自台灣金聯，只有3戶有其他自然人與台灣金聯競爭。

標售結果一面倒，14戶全數由台灣金聯得標，各戶標脫總價均逾2000萬元，標脫單價大約50.7~59.5萬元，溢價率落在5~19%之間，總脫標金額約3.74億元。

陳定中表示，冠德文心綻是台中第一宗捷運共構聯開案，不僅具有到站即到家的優勢，還鄰近七期、水湳經貿園區兩大核心區，地段精華且具未來性，因此近一年該社區的成交均價已站上5字頭。

而本次標售的物件，最終得標單價也落在5字頭，符合該社區現今的行情認知，未來也有機會受七期、水湳動輒7字頭的高價漣漪帶動。

陳定中指出，雖然本次台中捷運宅標售轟出全壘打，但扣除台灣金聯，僅3組自然人投標，反映不算熱絡，主要是在打炒房與高房價環境下，民眾置產心態仍略顯保守，加上過去投資意願較活躍私法人，在平均地權條例的私法人購置住宅許可制上路後，進場難度提高，因而限縮各界參與投標的熱度。

他表示，私法人購屋許可制，符合9項情況仍能免經許可，其中台灣金聯參與政府公開標售，就是免經許可項目，且比起一般的民間資產管理公司，主要由公股行庫持股的台灣金聯，資金實力相對雄厚，也讓該公司幾乎沒有對手，與其他私法人相較，有更大的彈性參與標售。

金聯 捷運宅標售

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