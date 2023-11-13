台新銀行推外幣優利定存 年息最高衝5.3%

美國聯準會(Fed)11月利率會議，如市場預期再度暫停升息，維持基準利率在5.25%至5.50%的目標區間不變，會後聲明也調高經濟成長評估，從9月聲明的「穩健擴張」改為「強勁擴張」，顯示Fed對今年經濟表現樂觀程度增加。台新銀行預估美元走勢後續仍有撐，最新推出「好享利2外幣定存專案」及網銀行銀限定的「轉轉幣2換匯外幣定存專案」，美元定存6個月期年息高達5.3%、3個月期的美元年息也達5%，美元存款利率與FED基準利率皆已來到歷史高點，建議有美元需求的民眾，可多加把握利率優勢。

台新銀行補充，儘管市場鴿派解讀聯準會本次利率決策，預期聯準會未來將不再升息，降息最快可能會到明年6月之後，表示貨幣政策可能讓高利率環境再延續一段時間，美元利差優勢續存。此外，依目前全球經濟數據和產業展望，呈現美強歐弱趨勢，再加上地緣政治風險促使投資人避險情緒升溫，皆有利美元表現。台新銀行建議民眾可進行資產配置檢視，可適時增持美元，掌握相對強勢貨幣；美元佔整體資產已有一定比例之客戶，則可保持觀望，或視需求及自身風險承受度，將既有美元伺機轉換為股、債資產。

值得一提的是，台新銀行本次推出「好享利2外幣定存專案」，原幣1,000元即可輕鬆申辦，承作管道更是多元，透過臨櫃、郵寄、網路銀行、行動銀行，皆可申辦，幣別除美元外，還提供澳幣及人民幣供民眾選擇，澳幣6個月期年息達3.5%、人民幣6個月期年息達2.2%。網行銀限定的「轉轉幣2換匯外幣定存專案」，民眾可以在網路銀行或行動銀行，直接一個步驟簡單完成「新臺幣換匯美元以及轉存優利定存」，單筆最低承作金額也僅只需美元1,000元，即便線上結匯金額超過新臺幣50萬元，一樣可以受理，若承作時段適逢台新銀行換匯活動，最高還可享有新臺幣兌換美元即期4分換匯優惠。

台新銀行建議有美元需求的民眾，可以趁利率高原期鎖利，透過優利存款掌握升息尾端的利率優勢，同時提醒民眾在比較各家銀行美元定存優惠時，可特別留意承作條件及注意事項，務必考量自身是否可以承受匯率波動風險，例如原本是以新臺幣

換匯為美元後轉存定存，到期後，若要轉換回新臺幣存款時，有可能產生低於原始本金的匯兌風險，應審慎考量是否符合需求後再辦理，並多方進行比較，選擇最適合自己的方案再下手。

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