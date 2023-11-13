陳佳文：Q3是中信金史上最好的一季

中信金今日舉行第三季法說會，中信金總經理陳佳文在法說會上報佳音：「第三季將是中信金史上最好的一季！」其中台壽保的獲利大翻轉是非常重要的原因，陳佳文分析，台壽的股利收益加上股市資本利得落袋，光是第三季獲利就近百億，因此使中信金前三季稅後獲利485.86億元，是有史以來最好的一季。

陳佳文分析，台壽獲利在第三季傳捷報，有三大原因，包括了：1、投資標的在第三季發放股利；2、新台幣貶值趨勢，使匯兌利益大增；3、人壽投資團隊有掌握股市反彈帶動股票收益。這三大原因，使台壽在第三季大賺93.5億，前三季合計獲利共145億，也推升第三季成為中信金史上最好的一季。

至於第四季，陳佳文則表示，由於第四季不會有股利的挹注，因此，保險的獲利不會像第三季這麼好，但中信金今年全年獲利達歷史新高沒有問題。

陳佳文也特別對中信銀的海外獲利指出，今年海外獲利同樣表現亮眼，第三季海外稅前純益151億左右，年增32%，也是歷史新高，表現最好的首推東南亞地區，主要有二大動力加持，一是台商供應鏈的移轉，二是疫情之後的經濟回穩。

尤其受惠供應鏈移轉，泰國、新加坡、越南這三地表現非常好，第二則是疫情之後，東南亞經濟回穩，資產品質變佳，例如，泰國等獲利已超過50億，年增逾57%，此外，香港獲利也有超過30%的成長。

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