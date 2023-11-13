5策略+4引擎 開發金力行永續轉型

開發金控十日舉辦「ESG綠色影響力論壇」，開發金總經理龐德明致詞時指出，開發金致力推動綠色金融發展，積極參與綠色投融資，為實現永續發展做出貢獻，而淨零永續成為企業厚植競爭力的重要關鍵，開發金控將持續以ABCDE五大策略，透過壽險、商銀、證券、創投／私募股權等四引擎齊力並進，協助客戶達成永續轉型的目標。

這次論壇以「贏戰全球永續力 企業轉型創新局」為主題，關注在氣候變遷風險下，企業如何實踐綠色轉型，打造永續及創新兼具的營運模式，進而打造世界級競爭力，行政院副院長鄭文燦也應邀前來，此外，向陽集團董事長陳貴光、安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興、台達能源公司總經理張立業，以及凱基投信總經理張慈恩也應邀與會。

開發金控表示，二○二二年開發金自有資產投資在六大核心戰略產業金額達一二三一億元，其中六成投資於綠電及再生能源領域。

龐德明指出，開發金控近年更參與多項大型綠色專案融資，支持客戶對能源產業的前瞻性投入，推動台灣能源轉型。未來，開發金將持續作為產業綠色轉型的推手，支持布局基礎建設。

鄭文燦致詞指出，淨零減碳既是挑戰也是契機，且透過綠色金融帶動投資與融資的永續良性循環，未來綠色商品可望有更多樣化的發展。

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