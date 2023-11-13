聽新聞
test
0:00 / 0:00

5策略+4引擎 開發金力行永續轉型

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
開發金控舉辦「ESG綠色影響力論壇」，聚焦企業如何實踐綠色轉型，打造永續創新的營運模式。安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興（左起）、向陽集團董事長陳貴光、財訊社長謝金河、開發金總經理龐德明、台達能源總經理張立業應邀出席。 圖／開發金控提供
開發金控舉辦「ESG綠色影響力論壇」，聚焦企業如何實踐綠色轉型，打造永續創新的營運模式。安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興（左起）、向陽集團董事長陳貴光、財訊社長謝金河、開發金總經理龐德明、台達能源總經理張立業應邀出席。 圖／開發金控提供

開發金控十日舉辦「ESG綠色影響力論壇」，開發金總經理龐德明致詞時指出，開發金致力推動綠色金融發展，積極參與綠色投融資，為實現永續發展做出貢獻，而淨零永續成為企業厚植競爭力的重要關鍵，開發金控將持續以ABCDE五大策略，透過壽險、商銀、證券、創投／私募股權等四引擎齊力並進，協助客戶達成永續轉型的目標。

這次論壇以「贏戰全球永續力 企業轉型創新局」為主題，關注在氣候變遷風險下，企業如何實踐綠色轉型，打造永續及創新兼具的營運模式，進而打造世界級競爭力，行政院副院長鄭文燦也應邀前來，此外，向陽集團董事長陳貴光、安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興、台達能源公司總經理張立業，以及凱基投信總經理張慈恩也應邀與會。

開發金控表示，二○二二年開發金自有資產投資在六大核心戰略產業金額達一二三一億元，其中六成投資於綠電及再生能源領域。

龐德明指出，開發金控近年更參與多項大型綠色專案融資，支持客戶對能源產業的前瞻性投入，推動台灣能源轉型。未來，開發金將持續作為產業綠色轉型的推手，支持布局基礎建設。

鄭文燦致詞指出，淨零減碳既是挑戰也是契機，且透過綠色金融帶動投資與融資的永續良性循環，未來綠色商品可望有更多樣化的發展。

開發金控 鄭文燦

延伸閱讀

桃園綠營立委造勢趕場 鄭文燦：自己不保護指望美日？

影／鄭文燦批藍白合：談權位交換、沒理想交融

台積電需分散化 鄭文燦：嘉義科學園區是好地方

柯文哲抨擊綠農保大撒幣 鄭文燦回擊：不要吝嗇、要慷慨

相關新聞

產險有起色 工程險賣最好

產險業10月獲利已全數公告，四家金控旗下產險公司10月單月持續獲利，合計四家產險10月賺5.01億元，前十月獲利部分，國...

5策略+4引擎 開發金力行永續轉型

開發金控十日舉辦「ESG綠色影響力論壇」，開發金總經理龐德明致詞時指出，開發金致力推動綠色金融發展，積極參與綠色投融資，...

數位存款 開戶動能趨緩

據金管會統計，2023年9月底國人開立各銀行數位存款帳戶達1,877萬戶，季增7.2%、年增35.5%，年增下探史上新低...

玉山金 植樹造林護生態

為避免台灣美麗海岸不斷遭受侵蝕破壞，玉山金控攜手農業部林業及自然保育署推動「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，本次植樹行動選...

第一銀 金曲饗宴挺公益

第一銀行文教基金會長期支持本土藝術與音樂文化產業發展，今年繼高雄場、台中場音樂會後，9日於台北國際會議中心舉辦壓軸場「璀...

開發金辦論壇 推動永續

開發金控10日辦「ESG綠色影響力論壇」，以「贏戰全球永續力 企業轉型創新局」為主題，關注在氣候變遷風險下，企業如何實踐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。