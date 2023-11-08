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陳佳文：中信銀今年迄今稅前獲利逾500億 明年資本適足率免驚

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金總經理陳佳文今（8）日出席高雄「淨零永續關鍵行動論壇」，會後受訪說明中信銀各種資本適足率指標在2025年之前都會如期達陣。記者蘇健忠／攝影
中信金總經理陳佳文今（8）日出席高雄「淨零永續關鍵行動論壇」，會後受訪說明中信銀各種資本適足率指標在2025年之前都會如期達陣。記者蘇健忠／攝影

日前金管會公布最新的六家D-SIBs（大到不能倒銀行）的財務指標，由於中信銀未在今年提前達到2025年目標，對此，中信金總經理陳佳文今天掛保證，中信銀繼今年達標之後，明年也會順利達標明年度要求的水準，至於未來若有需要，不見得要增資，也可發行次順位債券來補足資本適足率。

金管會在國內選出六家大到不能倒的銀行，其中，由於去年防疫險虧損、壽險債券評價提損衝擊，使得中信銀得花更多資金上繳金控來彌補發放股利來源，因而使得先前每年都為財務指標領頭羊的中信銀，在金管會最新評比中，意外未能在今年提前達陣2025年的目標。

對此，陳佳文首度回應，今年股利都是從銀行上來的，因為去年保險公司不能配息，銀行盈餘用了200億元，所以會影響到公司資本適足率，今年銀行稅前獲利目前已超過500億元，年底達到cet1（普通股權益第一類資本）標準沒有問題。他並進而指出，當然這也並非明年就要達到2025年標準，中信銀會陸續達陣，而且也不見得會透過增資，發行次順位債券也是方式，包括補充性資本、特別股也都可以達到，整體而言，目前處理該問題的急迫性不大。

陳佳文指出，由於中信銀今年稅前獲利已超過500億元，而且今年不會再有保險公司無法上繳股利的問題，使銀行不會有像去年這麼重的盈餘上繳金控作為發放股利來源的負擔，因此明年資本適足率「免驚」。

另外，對於明年加薪行情，中信銀應該至少有加薪3%的幅度可期待。陳佳文表示，過去中信銀即使在很辛苦的時候：「但每年仍都有加薪，至少都是3%以上！」。他指出，明年應該還會加薪，但多少尚未討論，而中信銀每年加薪的時間都是4月，和很多公司在1月加薪的作法不同。

中信銀 加薪 股利

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