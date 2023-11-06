單身族看過來！全球人壽建議打造自己的3大避風港

根據內政部人口統計資料顯示，正值適婚年齡20至44歲之未婚率高達57%，結婚生子不再是適婚世代的唯一選擇，更多人選擇了「不婚不生」這條路。全球人壽建議抱持不婚主義的單身族，除了維持健康身體外，應依據自身經濟能力建立保障防護網，預防人生中可能扛不住的風險，透過及早規劃必備保障，打造自己的3大避風港，就能安心面對健康、照護或樂活退休等需求。

單身族在生病時往往得自立自強，即使有朋友可協助，但醫療費用多半還是得靠自己，所以打造自己的第一個避風港，就是健康港。全球人壽建議，單身族可透過各類型醫療保障來填補大部分疾病、意外發生時所產生的醫療花費，包括彌補意外造成醫療及身後費用的意外險、提高醫療及住院品質的醫療險(住院日額/實支實付)、彌補治療癌重疾病時所需之大額費用的重大傷病險、撐起癌症療程龐大花費的癌症險等。

根據健保署統計資料顯示，截至2022年底，重大傷病證明有效領證數已突破百萬大關增至101萬，20年來增幅高達近8成，平均約每23人就有1人擁有重大傷病證明。而重大傷病的涵蓋範圍極廣，包含諸多慢性疾病，需長期治療控制，易造成家庭龐大醫療負擔，因此，全球人壽建議單身族可選擇一次性給付的重大傷病險，以因應自己發病初期時能選擇較好的治療方式，並填補收入減少的經濟風險。除了保障範圍廣之外，理賠條件也相對明確易懂，只要取得重大傷病證明，即可申請理賠。

一旦單身族發生疾病或意外導致需要長期照顧，長照費用對家人來說是不小的負擔，應透過長照險預備長期照顧費用，來減輕經濟負擔。長照險是以「符合長期照顧狀態」做為理賠認定標準，不論是因為意外、疾病或是老化衰弱所造成的「生理功能障礙」或是「認知功能障礙」，只要符合保單條款約定的「長期照顧狀態」其中一項標準，即可申請理賠。

全球人壽建議單身族，可選擇一年期長照險附約，費用相對精省，依照保單條款設計有多種照護保障的給付期間可選擇，部分商品連特定手術後的短期照顧需求也有保障。長照險保障內容包含一次性給付保險金及分期給付保險金。前者在確認符合長期照顧狀態時先提供一筆資金為前期做準備，之後再透過分期給付保險金按月提供，可填補照護所需的看護費、生活費、尿布等費用。

單身族沒有另一半經濟上的互相扶持，因此退休生活的財務來源，需仰賴自己及早規劃。全球人壽表示，單身族可透過資產累積型保險盡早規劃退休財源，比如利率變動型終身壽險。利率變動型壽險除了擁有預定利率來保證最低的保障額度外，還有宣告利率機制，可隨著市場環境有機會獲得增值回饋分享金，並把增值回饋分享金透過購買增額保險的方式，來增加自己的保障額度；亦能藉此加快保單價值準備金的累積速度，讓資產成長更快、更多。若自己突然撒手離世，家人還可透過壽險理賠金來辦身後事，不用擔心影響家人經濟狀況。

而部分利率變動型壽險，在繳費期間更提供高壽險保障倍數且繳費期滿後還能轉入年金險規劃，商品年期設計多元，能滿足短、中及長期的規劃需求，無論是退休規劃還是資產傳承，都是不錯的好選擇。

全球人壽提醒單身族，應趁體況佳時盡早規劃前述保障，為自己打造3大避風港，不管面對人生什麼困境，相信都能迎刃而解。

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