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理賠恐惹議…特定癌症險 2停售5改版

聯合報／ 記者朱漢崙林琮恩／台北報導
今年實支實付理賠前十大項目，有入列的病症項目仍以腫瘤為最多，前十大裡就有三項和腫瘤相關，包括乳癌、子宮肌瘤、肺癌。示意圖。圖／聯合報系資料照片
今年實支實付理賠前十大項目，有入列的病症項目仍以腫瘤為最多，前十大裡就有三項和腫瘤相關，包括乳癌、子宮肌瘤、肺癌。示意圖。圖／聯合報系資料照片

癌友爭取更多保險理賠的聲浪愈來愈大，金管會保險局抽查市面上針對「特定癌症」給付的癌症險保單，為避免日後引發理賠爭議，有七張特定癌症的癌症險保單受波及，其中兩張已停售，五張保單則必須改版。

保險局副局長林志憲昨天表示，民眾投保癌症險，保險公司若只針對「特定癌症」理賠，容易引發理賠爭議，因為癌症容易移轉，若保單只挑四種癌症做理賠，但這四種癌症都是從其他癌症移轉，是否理賠恐引發爭議。

保險局指出，目前產險與壽險各有一張保單剛上架就被要求撤回，其中一張已下架，另一張則還在評估檢討。林志憲說，因為先抽查新保單發現有這類理賠上的問題，而在抽查現行的舊保單後，發現有四張壽險保單、一張產險保單，業者必須評估停售或進行改版。

而針對癌友爭取實支實付的癌症理賠開放到門診理賠，壽險公會決議不接受衛福部健保署建議採保單批註方式通融理賠，台灣癌症基金會執行總監馬吟津說，現行商保保單多不合時宜，但癌友正在接受治療是事實，商保公司應善盡社會責任，維護病友權益。大型保險公司長期收取的保費較多，能承受理賠造成的財務負擔，期待健保署與商保公司協商通融，給癌友最大的支持。

癌症希望基金會副執行長嚴必文則表示，希望各界能秉持善意、理性、開放的態度溝通，但也理解現有保單受限於白紙黑字，開放空間有限，呼籲保險公司未來設計健康險保單時，更需考量醫療科技發展趨勢，可和健保署、醫界、病友團體等有更深度實質的合作，提供民眾更周全的保障。

保險業者認為，現在癌症發病率已比數十年前高，未見健保對於癌症患者的治療，包括手術或用藥、住院等，提高更多健保補貼費用，健保署卻要保險公司修改合約開放門診理賠，形同「政府該負的責任，甩鍋給民間業者承擔」。

癌症 保險 健保

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