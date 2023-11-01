新壽推「住院日額醫療險」 首張涵蓋五大住院醫療保障

為鼓勵國內保險業提供更多元的網路投保服務，金管會自去年放寬限制，民眾可在網路投保人身保險商品「日額型住院醫療健康保險」。為讓更多民眾能更即時獲得保障，新光人壽於今（1）日推出網路投保商品「Shiny Health住院醫療定期健康保險」，為業界首張涵蓋五大住院醫療保障，如18足歲之男性一年保費最低僅620元，讓預算有限的族群也能輕鬆備妥基礎保障。

新光人壽「Shiny Health住院醫療定期健康保險」，只要民眾年滿18足歲至55歲即可投保，保險期間及繳費期間均為10年期，繳費期間內的保費不會隨年齡遞增，故越早買越划算。以18足歲男性為例，投保住院醫療日額500元，年繳保費僅需620元，即可輕鬆擁有住院日額、加護病房、燒燙傷病房、住院手術及出院療養保險金等五大住院醫療保障，可補償因疾病或意外傷害而住院期間經濟損失；同時還可以搭配「My New Way定期壽險」，保險期間可選擇6或10年期，一年保費最低140元起，在關鍵時刻可為自身與家人減輕生活負擔。

新光人壽自2015年推出網路投保服務，商品線多元，共包含五大種類如旅行平安保險、醫療保險、傷害保險、定期壽險、年金保險等，不受時間限制，隨時補足保障，同時搭配副品牌「人生設計所LIFE Lab.」運用保險科技研發的創新保險規劃工具-「人生設計+」與「保單鑑定師」讓自己的保障缺口不漏接，重新檢視自己的既有保障。

透過「人生設計+」七大人生階段設計，民眾可量身打造適合自己人生階段的規劃方向，輕鬆勾勒自己的夢想藍圖，挖掘出自己的保障缺口，更可透過保單鑑定師網頁簡單清楚的操作介面，結合OCR智能保單健診系統，讓民眾在家就可運用手機平板裝置進行保單掃瞄或手動輸入保單資料，輕鬆完成自己的保單健診。此外，若還不清楚自身保障是否足夠，也能到「LIFE Lab.人生設計所」實體店舖或數位線上諮詢，簡單迅速就能得到專業保險建議。

新光人壽致力落實ESG，積極推動數位金融及保險科技服務，從智能客服、保單檢視、保險諮詢、網路投保再到遠距投保，都能在網路上輕鬆完成。未來，新光人壽將秉持以客戶為中心的理念，持續落實公平待客、提升客戶服務體驗，打造新型態更有溫度的金融保險服務。

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