7銀行加速清呆卡！一年內沒消費恐停卡 影響卡數竟同台灣人口總數

時序進入年底，國銀展開加速清理「呆卡」作業。包括第一銀行、永豐銀行、凱基銀行、渣打銀行、中國信託銀行、玉山銀行、星展銀行等七家國銀均已公告，核卡後連續一年以上未開卡或無消費，將採取調降信用額度或停卡等相關措施，這七家銀行合計流通卡數高達2,347萬。

國銀最大發卡行中信銀行日前公告「信用卡約定條款修訂通知」，2024年起新增核卡後連12個月以上未開卡或無消費，或接獲信用卡國際組織等機構風險通報時，得於通知持卡人後，得進行暫時停卡、永久停卡或主動換卡等措施。中信銀今（30）日證實，因應近期詐騙案件頻傳，擔心客戶久未動用卡片可能遺失遭有心人士冒用，所以在約定條款中新增停卡相關約定。

銀行主管指出，對銀行而言，每張信用卡都有帳務管理、資料處理等維護成本，呆卡量過大，對銀行而言會是沉重負擔，同時也證明這些客戶對銀行沒貢獻、或貢獻極低，加速清理呆卡可省下不少成本。不過，多數銀行對明年加速清理呆卡一事均強調，主要是為了保障客戶權益，以及避免因久未用卡而有卡片遺失及盜用風險，進而提高用卡安全。

玉山銀表示，現行信用卡約定條款規範，持卡人連續一年未使用信用卡消費或未開卡，便會進行評估並通知持卡人確認緣由，並可依情況停卡，此規定主要是為了保障客戶權益及避免因久未用卡而有卡片遺失及盜用風險，進而提高用卡安全。

星展銀行表示，為確保客戶用卡安全，已於信用卡約定條款中明確規定，若客戶持有信用卡已連續12個月無任何交易紀錄，星展銀行即會依照信用卡約定條款規定，取消客戶的星展信用卡及其附卡。

流通卡數第二大的國泰世華銀行指出，自2021年8月發行CUBE卡後便訴求一卡抵多卡，CUBE卡發卡後除陸續整併既有銀行卡外，也為原Costco聯名卡、Sogo聯名卡持卡人換發CUBE卡，後續會檢視卡友使用狀況，進行整併與鼓勵客戶停用不需要的卡片。對於是否加速清理呆卡，台北富邦銀行今日僅回應「評估中」。

台新銀表示，自2023年8月開始，針對逾六個月未動用的卡片，會以亮點權益、檔期優惠或專屬活動等進行溝通，鼓勵客戶刷卡消費。如經多次溝通無效，且未動用期間達兩年，將邀請客戶申辦其他熱門卡別，並停用久未動用的卡片，以維護其用卡安全。

金管會統計顯示，截至8月底止，信用卡總流通卡數約5,767萬張，總有效卡數約3,683萬張，活卡率約63.9%，未開卡或未使用的呆卡多達2,084萬張。

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