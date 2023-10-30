11月1日財富管理論壇／李鎮宇：短線買債 長線押科技

隨著俄烏戰爭、以巴衝突爆發，地緣政治已成為國內外關注焦點，究竟地緣政治會影響對資本市場的影響有多大，民眾的財富應該如何布局，才能在這波風暴中，讓資產持盈保泰。台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇認為，投資人應採取「短線買債、長線買科技股」的模式來進行資產配置，並點名人工智慧（AI）將成為近十年投資發展重點。

經濟日報將於11月1日舉辦「財富管理論壇-地緣政治下的資產配置」，台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇將以「後升息時代，資產配置新趨勢」為題，進行專題演講。本論壇由中國信託銀行、國泰金控、永豐金證券、台新銀行協辦。

李鎮宇指出，美國這一波升息到這裡，理論上已接近尾聲，而在後升息時代，如何有效地進行資產配置很重要，因為全球即將迎接睽違30年來、沒有見過的「軟著陸」，上一次是發生在1994年，若明年有機會複製這個情況，就是一個買債非常好的時機點，預期美國明年下半年有機會開始降息，對美國製造業、科技業來說，都會有不錯的表現，所以建議民眾提前布局科技產業，與高評等債、公債等債券。

而在科技產業中，要如何挑選未來重點產業，李鎮宇指出，不管明年美國能不能軟著陸成功，現在已經可以看到美國新一輪的景氣循環慢慢啟動，過去30年，美國每輪景氣循環都有科技創新的力量在支撐。1990年代，WinTel聯盟開創個人電腦時代，家家戶戶都開始有桌上型電腦，這是由供給創造需求的時代；2000年代，筆記型電腦成為標配，人手必備一台；2010年代，第三波科技循環由手機帶動，不僅取代了電視和相機，也由於iPhone崛起，蘋概股成為不可忽視的力量。

李鎮宇表示，到了如今，第四波循環到來，之前很多人認為主軸是元宇宙、車用電子，但這兩者的「量」不足以撐起一個十年循環，直到去年底到今年初，AI商業化的潛力浮現，市場預估相關投資可能在未來幾年快速增長，到2025年將翻倍至2,000億美元，下個循環AI將扮演關鍵角色。

另外，為滿足客戶不同階段理財需求，台新銀行表示，台新財富管理團隊打造開放式產品平台，並即時回饋予金控內各子公司，包含保險、證券、投信等不同產品領域之專業，協作完成商品優化與創新商品的開發，如採用數據分析的模式實施細緻化的分群經營，針對不同世代需求，涵蓋年輕世代的財富累積與增加保障、青壯年的退休規畫到高齡者傳承需求等，結合金控內外的專家團隊與金融商品，提供適合之產品服務。

同時為了搶攻高資產客戶，台新銀行推出「卓富無限卡」，推出半年持續吸引3,000萬以上高資產客戶申辦，卓富無限卡相較其他無限卡，每卡平均簽帳金額高出近四倍，顯示其主打權益符合高端客戶需求。

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