美債殖利率飆漲／銀行、保險業 逢低抄底
美債殖利率飆漲，金融三業由於策略不同、採取不一樣的作法，根據金管會公布的最新金融三業股債投資統計顯示，銀行、保險業九月持債部位較八月續增，都以美債增加為主，頗有趁美債價跌時「逢低抄底」的味道，兩業別加碼美債在九月單月就超過五百億。
比對金融三業從七月底至九月底的股債投資變化，台股方面，三業可說「有志一同」在領完股息之後同步出脫台股，銀行連續二個月減碼共四百四十二億元，目前持股總部位為四千六百四十九億元，證券光是九月單月就減碼二五二點八六億元，目前部位剩不到千億元、為九六三點五五億元，壽險公司的台股部位，從七月底至九月底連續二月持續減少達一千六百四十億元，目前總持股市值為二兆一千九百六十八億元。
而在債券方面，金融三業的作法則略有不同，銀行、保險業繼續逢低加碼美債，券商對美債則態度有所不同，已經反向退場，連續二個月賣出美債，證期局最新統計顯示，合計全體券商近二個月已淨賣出等值一百二十三億台幣的美債部位。
券商高層指出，多家大型券商對美債採取一致性的減碼，主因券商槓桿倍數為金融三業裡最低，為把握有限資源，也避免損失再擴大，寧可先認損賣出一些美債，因而採取和銀行、保險不同的作法。
根據金管會統計，銀行業九月底持有國內外債券等值八兆七千七百八十七億元、證券業持有海外債券（主要以美債為主）一七一二點八五億元，壽險業持債二十一兆五千二百七十四億元；以壽險業來看，不含外幣保單在內的國外投資共十四兆九千七百○一億元，倘若再扣掉國際板債券及國外股票，國外債券部位大約在等值九兆二千六百五十億；至於銀行業者所持有的債券部位，大約有一半以上為海外債券。
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