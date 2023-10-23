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金管會管金控用老本配息 誰能用這「轉圜」敗部復活？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會嚴管金控用「老本」（資本公積及法定盈餘公積）配息，讓部分業者哀嚎。據了解，金管會正對業者建議做評估，最有機會「轉圜」的是，資本公積和法定盈餘公積脫鉤，只動用資本公積時，僅需符合財務槓桿條件的指標或是回到各子公司適足率規定，一旦脫鉤，有利業者增加配息彈性與空間。

若以今年8月底各金控財務數字且不考慮「同業平均數值」，只看財務槓桿兩指標：雙重槓桿比低於115%、負債占資產比低於15%、及集團適足率高於120%時，有玉山金（2884）、永豐金、元大金和第一金等四家金控，三指標均同時達陣。

也就是說，一旦脫鉤，四家金控均有「空間」可動用資本公積配息，但是否動用，回到各業者自行決定；若決定動用，則可多配一點現金給股東。

若是以各子公司資本適足率來看，依金管會規定，子銀行三種適足率需各加2個百分點、六家不能倒銀行更高，子保險RBC需達300%且淨值比3.6%，若依半年報，僅初篩子銀行和子保險來看，有近2/3、9家金控都達標。

各金控配息來源是當年度獲利、及過去累積的可分配盈餘，再扣除當年度法規需提列的特別盈餘公積數額（含金融資產減損）；當此金額不足，各金控才需考慮用資本公積或法定盈餘公積配息。

為了規範各金控拿「老本」配息，金管會上周公布，金控老本配息條款，需符合四大財務要件並需經金管會核准；其中第一要件是，法定盈餘公積需達實收資本額50%，以半年報數字，僅富邦金一家達標，其餘13家上市金控全落榜。

據透露，有一家金控財務長提兩大建議，一、資本公積與法定公積脫鉤，因資本公積配息如同減資，建議可回到相關規範，只動用資本公積時，僅需符合財務槓桿三指標或子公司資本適足率規定即可。

二、財務槓桿三指標中，剔除「同業平均」，因計算數字當下，同業平均數字可能根本還沒出來，無法做比較，或是同時符合三個指標的必要性。金管會則認為，這兩大建議有評估的空間，一旦有機會轉圜，依半年報數字，至少有四家金控受惠。

金管會官員說，因要趕在明年首季適用，因此先就原草案版本做預告，業者在會中所提的建議，都會在預告一個月期間內做全盤評估。

配息 金管會 資本適足率

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