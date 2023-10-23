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永豐銀行冠名贊助台啤雲豹隊 未來不排除發行聯名卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐銀行今宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹籃球隊」，並首創冠軍激勵條款。左起為：台啤永豐雲豹籃球隊隊員林信寬、永豐銀行總經理莊銘福、台啤永豐雲豹籃球隊執行長張建偉、台啤永豐雲豹籃球隊隊員蔣淯安。 圖/永豐銀行提供
永豐銀行今宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹籃球隊」，並首創冠軍激勵條款。左起為：台啤永豐雲豹籃球隊隊員林信寬、永豐銀行總經理莊銘福、台啤永豐雲豹籃球隊執行長張建偉、台啤永豐雲豹籃球隊隊員蔣淯安。 圖/永豐銀行提供

永豐銀今宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，總經理莊銘福指出，同時推出台灣職籃前所未見的「自動延長贊助」條款，若台啤永豐雲豹拿下所屬聯盟總冠軍，冠名贊助不但自動延長，且永豐銀行還會加碼贊助金額。

金融業贊助體壇活動從公股銀行擴散至民營銀行，永豐銀行近幾年來積極的贊助球賽，台啤永豐雲豹外，永豐銀行也贊助大專籃球隊伍、企業甲級足球聯賽隊伍與斯巴達障礙跑競賽等，其中，2019年起已連五年贊助創下UBA 三連冠佳績的政大雄鷹籃球隊，永豐銀行去年亦獲體育署頒發「體育推手獎」。

除了贊助球隊，莊銘福指出，未來永豐銀行也不排除合作發雲豹聯名卡，此外，先前和雲豹的合作就已經幫助永豐銀的數位存款的大戶開戶數大增，例如今年前三季開戶數成長已一成。莊銘福說，永豐銀行今年贊助金額規模亦大於去年。

永豐銀行去年也於籃球場舉辦「綠色行動力」主題日，將ESG精神融入現場互動遊戲中；也邀請雲豹球員、啦啦隊－電豹女成員及政大雄鷹籃球隊員，分別拍攝以外籍人士或甫滿18歲新成年人為主角的創意影片，透過幽默風趣、貼近年輕族群的溝通方式，宣揚金融友善理念。

永豐銀行 台啤 政大

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