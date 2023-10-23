國泰世華攜安永分享永續企業布局 為動盪局勢尋找企業經營解方

全球政經環境變動快速，地緣政治、貨幣政策、貿易保護主義與氣候風險等都為企業經營帶來挑戰。長年耕耘永續金融的國泰世華攜手企業併購財務顧問專家安永財務管理諮詢公司，19日於台中共同舉辦永續併購論壇，內容涵蓋全球經貿環境、據點布局、企業併購、去碳化，以及企業主的財富管理等議題，吸引全台逾90家企業參與。

國泰世華打造全方位金融服務，為企業與經營者守護財務，獲獎連連，如獲國際權威媒體《The Asset》頒發包含「台灣最佳專案融資銀行」在內的多項企業金融獎項；獲《Asiamoney》頒發「台灣年度最佳中小企業銀行」；以及連續4年榮獲《Asian Private Banker》頒發「2022台灣最佳私人銀行」等多樣獎項。

新南向市場持續受到企業關注，國泰世華也提到全球布局與靈活金融調度的重要性。國泰世華銀行温珍瀚副總經理分享，曾有企業客戶因為供應鏈轉移的關係，欲將部分投資移往越南，過程中本行協助其執行現金管理與企網銀整合服務，在該案例中，本行以自有的全球企網銀(Global MyB2B)系統，為客戶提供「全球帳戶管理」之海外分行帳戶整合服務，助客戶只需透過一個網銀帳戶，就可以執行台灣、越南的現金管理服務，提升集團企業財務管理效率化。

此外，在全球佈局的同時，企業也須因應極端氣候、環境法規的變化，加速去碳化的腳步，對此，國泰世華打造全方位金融氣候解決方案，不僅提供綠色融資、永續連結貸款等方案，也積極投入議合，並與海內外權威組織合作推動碳盤查、低碳轉型與揭露，盼能提升企業因應氣候風險的能力，也強化企業社會責任。

國泰世華銀行胡國瑜協理表示，淨零轉型是世界重要的趨勢，但對很多企業而言，雖有轉型的意願，但卻因沒有相關知識或經驗而難以執行，因此本行和全球最大環境揭露組織CDP碳揭露計畫合作，成為亞洲第一家參與「CDP碳揭露項目─商業銀行計畫」的組織，由論壇、碳揭露問卷等方式支持企業邁向轉型。

台灣企業型態多元，在面臨供應鏈變動、數位轉型，與氣候環境變化的大環境下，不少企業主亦都面臨傳承與財富管理的課題，如何透過系統性的方式完成相關安排，受到企業主關注，也為台灣私人銀行業務的發展更添薪火。

國泰世華為國內最早投入私人銀行領域的民營銀行，耕耘私人銀行領域十年有成，十年來，其在客戶人數和資產管理規模(AUM)上皆維持年複合成長率逾雙位數成績，尤其是資產管理規模(AUM)年複合成長率(CAGR)逼近30%，不僅引領國內私人銀行市場出現飛躍式成長，更逐步在香港、新加坡設立服務據點，並與全球多家知名資產管理集團建立密切合作關係，期間亦為許多客戶完成家族傳承。

國泰世華私人執行長傅伯昇在論壇中也由全球家族辦公室的發展出發，助參與者更加了解私人銀行對企業運作所能帶來的幫助。

温珍瀚補充，國泰世華不斷推陳出新，持續打造多元的解決方案，在企業服務上，能兼顧企業與經營者需求，從永續經營理念出發，提供相應服務，十分榮幸本次能與安永財務管理諮詢公司合辦論壇，盼能藉由多方交流，為企業提供更加全面的解方。

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