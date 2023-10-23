玉山銀獲最佳IT雇主獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
行政院數位發展部部長唐鳳（左）頒發「最佳IT雇主獎」，由玉山銀行資訊長謝萬禮（右）代表受獎。 玉山銀行／提供
行政院數位發展部部長唐鳳（左）頒發「最佳IT雇主獎」，由玉山銀行資訊長謝萬禮（右）代表受獎。 玉山銀行／提供

由中華民國資訊經理人協會（IMA）舉辦首屆「最佳IT雇主獎」（IT Matters Awards），於18日進行頒獎典禮，經過超過50位評審團嚴謹審查，玉山銀行自近200名參獎企業和個人脫穎而出，榮獲最佳IT雇主獎的肯定，由行政院數位發展部部長唐鳳頒獎、玉山銀行資訊長謝萬禮代表受獎。

IT Matters Awards旨在表揚為IT人才提供友善環境的企業，並藉此促進企業間互相借鏡，提升對IT人才的吸引力，進而將台灣打造成IT人才的最佳工作場所。由產業高階經理人及學術界專家組成評審團，評分面向涵蓋IT人才培育、良好工作環境、人才招募優勢及社群與社會貢獻等四大面向，玉山銀行在四個面向皆獲得評審團高度肯定。

玉山銀指出，玉山由超過1,300位科技人才組成「科技聯隊」，負責數位發展、智能應用、資訊研發及資安管理。

在數位轉型趨勢下，金融與科技的產業界線正在消失，玉山持續參考科技業作法，長期致力打造適合金融科技人才的工作環境與升遷管道， 負責資訊科技發展的員工均使用「工程師」職稱，並規劃與銀行一般職務差異化的職涯路徑；由兼顧技術、專業與管理能力的Team Leader帶領，統籌該領域資訊發展計劃，引導同仁在工作中學習。

此外，除透過常態性教育訓練課程外，更鼓勵外部交流，近兩年「玉山科技日」邀請微軟、IBM、Google等國際級專家來行分享科技趨勢，獲得熱烈回響。

「找對的人上車」是玉山進行招募時最重要的堅持，重視人才的核心價值，並透過多元的產學合作拓展人才庫經營，除一般招募管道，也透過「傑出人才獎學金」、「台大希望種子計畫」、「AI 暨金融科技研發中心」、「人工智慧公開挑戰賽」、「校園黑客松」、「科技儲備幹部(TMA)計畫」等多元管道，積極招募數位發展、資訊研發、智能應用及資安管理等人才。

玉山銀表示，玉山人是玉山最寶貴的資產，致力打造「玉山人快樂的第二個家」，創造團隊、和諧、快樂的工作環境，讓IT人才擁有良好的工作與生活品質，並透過完善的教育訓練與內外部交流機會，培養同仁跨領域發展，持續在金融科技領域創新，在團隊中用自己的雙手打造不一樣的未來。

玉山銀行 金融科技 性教育

延伸閱讀

醫奉33／全台最高醫療站 玉山醫療隊員負重爬了20年

外賓菜單誤植「中華人民共和國」 資安署解釋非國宴：已要求立即處置

第33屆醫奉獎／風雨無阻照顧山友20年！竹山秀傳玉山醫療隊員 每周攀玉山提供救援

趨勢觀察／金融科技的力量

相關新聞

富豪戶抱海外債…套牢

近期美債殖利率狂飆、債券價格大跌，連富豪戶都被套牢，對海外高息債也陷入觀望。據金管會9月底統計，九家銀行開辦高端資產（1...

約定轉帳灰名單 明年2月上路

銀行的「約定轉帳」不時傳出成為詐騙集團的詐財管道，知情人士透露，金管會找來銀行公會、財金資訊公司和多家銀行開會，決定將由...

銀行財管規模增速放緩

根據金管會9月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數為6,466人，管理資產規模為7,984億元、月增僅2.57%是去年12月...

玉山銀獲最佳IT雇主獎

由中華民國資訊經理人協會（IMA）舉辦首屆「最佳IT雇主獎」（IT Matters Awards），於18日進行頒獎典禮...

約定轉帳生效日 擬一律改為2天

為強化阻詐成效，金管會將再拉高對約定轉帳生效日的規定。金融圈人士透露，除了將由財金公司提出「灰名單通報」平台示警之外，金...

美元漲翻天 外幣存款也水漲船高嗎？

美國經濟穩健，高利率可能維持更長一段時間，銀行圈認為，在基本面尚未出現轉弱前，美元將維持偏強走勢，也因美元相對其他貨幣更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。