銀行財管規模增速放緩
根據金管會9月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數為6,466人，管理資產規模為7,984億元、月增僅2.57%是去年12月來的近十個月低點，顯示市場動盪時，富豪戶資產規模增速已開始放緩。
若以資產規模來看，9月業績最好的前三大依舊是中信銀、兆豐銀和合庫，合庫挑戰兆豐銀后冠，第一銀行則位居第四；若以客戶數論，9月一銀客戶數1,189人反超過兆豐銀居第二。
中信銀客戶數和資產規模各是1,626人、1,659億元，仍居「財管王」，資產管理規模月增5.4%，較上月走揚，主因是9月發行了六檔外幣結構債。
資產管理規模競爭最激烈的是兆豐銀與合庫，老三合庫9月資產規模1,462億元，與老二兆豐銀1,512億元僅差距50億元，較上月155億元之差、大幅縮短，雙方進入短兵相接的肉搏戰。
據了解，合庫資產管理規模快速成長，是因簽了法人戶，顯示富豪戶版圖的競爭，已從個人富豪戶，轉戰到法人戶。管理規模位居第四的一銀，9月是1,297億元在後面緊追。
至於八家券商在富豪戶市場，9月底累計高資產客戶數723人、累計交易金額1,300億元，與上月相較，客戶數增加12人、交易金額增加49億元或3.9%，單月交易量略為回穩，排名前三大仍是永豐金證、國泰證和兆豐證。
9月底續蟬聯冠軍的永豐金證客戶數308人，交易額551億元、月增4.3%，月增趨緩，國泰證123人、交易額442億元、月增3.5%也趨緩，第三是兆豐證109人、交易額127億元則較上月減少43億元。
▪ 賣厝阿明／買預售屋 VS .中古屋哪個好？ 看看專家怎麼說
▪ 房間3處為何貼紅色圓形紙？房東詭笑曝答案 「住1年」過來人：毛到失語
▪ 不是關機就好！台電曝「冷氣保養5步驟」 明年重啟更省電
▪ 誠品等3百貨來了！台中七期房價竟跌2%？房仲曝原因
▪ 蛋白區新屋房價高於蛋黃老大樓「正常嗎？」 多人認同：就是爽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言