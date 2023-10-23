銀行財管規模增速放緩

根據金管會9月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數為6,466人，管理資產規模為7,984億元、月增僅2.57%是去年12月來的近十個月低點，顯示市場動盪時，富豪戶資產規模增速已開始放緩。

若以資產規模來看，9月業績最好的前三大依舊是中信銀、兆豐銀和合庫，合庫挑戰兆豐銀后冠，第一銀行則位居第四；若以客戶數論，9月一銀客戶數1,189人反超過兆豐銀居第二。

中信銀客戶數和資產規模各是1,626人、1,659億元，仍居「財管王」，資產管理規模月增5.4%，較上月走揚，主因是9月發行了六檔外幣結構債。

資產管理規模競爭最激烈的是兆豐銀與合庫，老三合庫9月資產規模1,462億元，與老二兆豐銀1,512億元僅差距50億元，較上月155億元之差、大幅縮短，雙方進入短兵相接的肉搏戰。

據了解，合庫資產管理規模快速成長，是因簽了法人戶，顯示富豪戶版圖的競爭，已從個人富豪戶，轉戰到法人戶。管理規模位居第四的一銀，9月是1,297億元在後面緊追。

至於八家券商在富豪戶市場，9月底累計高資產客戶數723人、累計交易金額1,300億元，與上月相較，客戶數增加12人、交易金額增加49億元或3.9%，單月交易量略為回穩，排名前三大仍是永豐金證、國泰證和兆豐證。

9月底續蟬聯冠軍的永豐金證客戶數308人，交易額551億元、月增4.3%，月增趨緩，國泰證123人、交易額442億元、月增3.5%也趨緩，第三是兆豐證109人、交易額127億元則較上月減少43億元。

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