台中銀 拚躋身兆元俱樂部

經濟日報／ 記者夏淑賢／台中報導
台中銀董事長王貴鋒。 （本報系資料庫）
台中銀董事長王貴鋒。 （本報系資料庫）

台中銀行董事長王貴鋒昨（21）日指出，台中銀行持續國際化發展方向不變，未來對東南亞、美國等市場有好的併購機會都不會排除，但沒有時間表。台中銀將鎖定三年內總資產破兆元的目標努力，持續茁壯成長。

台中銀行昨日舉辦70周年行慶活動，由於台中銀原擬併購美國大陸銀行案，雙方在14日合意終止合併契約，因此昨天70周年行慶也少了首度併購、成立美國子行的喜慶環節。不過，王貴鋒昨天第一次談到此次美國收購案時表示，最終未成關鍵，還是在全球包括地緣政治與美國大環境升息後續、經濟景氣變數難以掌握，不確定性高，只好合意劃句點。不過，「台中銀持續朝向國際化發展大方向不會改變」。

王貴鋒表示，近幾年台中銀獲利穩健成長，順利開出海外分行，考量台灣本地利差太低，因此一直在觀察國際市場機會，併購是選項之一。未來在政策鼓勵台美產業交流合作愈趨緊密大方向下，台中銀國際化不會放棄美國市場，但因大環境變數太多，暫時沒有時間表。

另外，王貴鋒表示，東協市場存放利差空間不錯，經濟活動繁盛，除了已經設立馬來西亞納閩分行持續拓點，其他國家也會考慮併購加速切入的可行性。

台中銀今年半年報總資產近8,200億元，王貴鋒說，他已經和副董事長施建安、總經理賈德威，擬定三年總資產上兆元、躋身兆元俱樂部的規劃，台中銀持續自然成長搭配併購追求規模壯大，是既定目標與願景。

台中銀行 美國 併購

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