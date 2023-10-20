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資本適足率低於國銀平均值 不動產專業銀行土銀：累積轉增資362億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

立法院預算中心報告指出，國內唯一不動產專業銀行—土地銀行的資本適足率低於國銀平均值，應督促改進，以提升財務健全性；對此，土銀回應，身為百分之百的國營銀行，因風險性資產管理控管得宜，各類資本適足比率逐年均有提升，未來將持續努力、穩健經營。

土銀強調，為強化資本結構，就累積盈餘及特別盈餘公積，分別於2015年、2016年、2019年及2021年度辦理轉增資計畫，累積轉增資金額共計362億元，土銀增資後，資本額已由原來的500億元調增至862億元。

立法院預算中心2024年財政部預算評估報告指出，截至今年第2季底止，土銀的普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，均低於國銀平均數。

根據規定，銀行普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，法定最低比率分別由2013年的3.5%、4.5%及8%，逐年提高至2019年的7%、8.5%及10.5%。銀行若無法達成規定的各項最低比率，現金分配盈餘及風險性資產的成長將受限，甚至影響放款、投資、轉投資、申設分支機構及併購案執行。

金管會銀行局公布，截至今年第2季底止，土銀的普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為10.40%、11.79%及13.96%，雖高於法定比率，但低於國銀平均值的11.57%、12.88%及15.04%。

根據土銀提供資料，截至今年7月底止，該行資本適足率雖略升至14.05%，相較於今年第1季國銀平均值的15.08%，計算自有資本缺口為193億元。

預算中心表示，為健全土銀財務體質，財政部2015至2020年皆未編列土銀的盈餘繳庫數，2021及2022年恢復繳庫各10億元，2024年預計繳庫數10億元，較2023年的10.5億元，減少5,000萬元。

對此，土銀回應，身為百分之百國營銀行，為利土銀業務發展，自2015年至2020年止，獲主管機關同意土銀的決算特別公積超過法定預算數及未分配盈餘均免予繳庫；2021年及2022年土銀稅後純益提列公積後，均繳回國庫10億元，其餘皆獲留存帳上，逐年累積資本。

另外，因土銀風險性資產管理控管得宜，各類資本適足率逐年均有提升，截至今年第2季與八大公股行庫相較，均較去年底略升，且與國銀平均值差異亦有縮減，土銀將持續努力，穩健經營，目前尚無增資計畫。

土銀 資本適足率

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