ESG投資新顯學！看國泰、富邦證券如何在數位創新中打造「有溫度」的服務

image source: 示意圖／國泰證券提供

文／蔡瓅萱

科技時代之下，網路的逢勃發展為各產業帶來新的變革，過往以線下實體為主的服務也紛紛轉型，攻入線上市場，尤其受到先前的疫情影響，這樣的趨勢更加明顯。除了各式各樣的電商平臺外，證券、期貨市場也開始投入線上服務，積極發展手機App功能，透過便捷的網路服務降底投資門檻，吸引更多人投入市場。

以「服務」為出發點 國泰證券展現為投資人及市場付出的心

「我們能為投資人、為市場多做些什麼？」一切都以「服務」為出發點，國泰綜合證券股份有限公司攜手國泰期貨和國立臺北大學五行ESG產學研究計畫，思考「如何讓廣大的投資人瞭解自己所投資的股票在ESG面向的投入」，「永續專區」因而誕生。注意到台灣假期間海外市場仍持續運作，為了讓客戶能夠在家中便捷地交易海外債券商品，在小額債券App推出了「連假無休」功能。

image source: 示意圖／國泰證券提供

近年來ESG逐漸成為投資新顯學，在ESG投資浪潮下，國泰證券APP中的「永續專區」，能夠幫助投資人了解持股與永續的連結；「小額債券App」首推的「連假無休同步海外」功能，則能夠解決時間限制，同步海外市場時間。考量到客戶需求，從關鍵痛點下手，做為轉型起點，在市場的盪的2022年，開戶數、存股依然成長。

「這些故事總是在國泰證券內部上演著，代表著由上到下與由下而起，為客戶貼心推出各項數位服務最好的證明。我們希望始終站在客戶的角度去思考，堅持提供不斷進步的數位服務，並且在這樣的進程上努力不懈。



在過去一年裡，國泰綜合證券共有18,616筆網路聲量，ESG的好感度增長率為89%，小額債券App的聲量成長率則有31%，熱議的網路關鍵字有「永續專區」、「淨零」、「排碳」、「App」、「小額債券」、「ESG」等等，顯示出國泰證券在App功能上的革新引發許多關注和討論。也讓國泰證券拿下2023網路口碑之星「宅經濟領域」數位證券類領航創新獎。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發「宅經濟領域」數位證券類領航創新獎給予國泰證券股份有限公司，由國泰綜合證券股份有限公司資深副總 陳俊昇先生（右）代表領獎。

image source: 《DailyView網路溫度計》

打造「有溫度的服務」 富邦證券攜手LINE Bank降低使用門檻

因應智慧金融快速演進，富邦綜合證券股份有限公司和LINE Bank合作，提供換證券交劃戶服務，創下證券商和純網銀合作的首例。24小時的LINE Bank服務惠區，帶來更便利的交易體驗。此外，響應永續議日漸受到重視的風氣，富邦證券也聯手集團公司，與綠電業者簽署綠電採購合約，鞏固品牌核心競爭力。

期盼能讓投資人感受到「有溫度的服務」，富邦證券持續從開戶、下單平臺、資訊傳遞等各面向進行數位轉型，簡化客戶使用流程，提供門檻更低、更便捷的多元商品平臺。攜手LINE Bank，此後用戶最快只要3分鐘就可以線上完成證券交割帳戶及證券戶申辦作業，讓數位原生客戶能夠踏出理財的第一步。

在便捷化的使用體驗下，富邦證券的開戶率高達96%，這次的獎項也意味著大眾對富邦證券數位服務創新的認可，「這份成果是客戶對富邦人的供流暢且優質數位服務的肯定，未來我們會秉持著普惠金融的原則，持續深耕前行，讓所有的客戶都能享受到貼心、『懂我』的數位金融體驗。」

在富邦證券過去一年共23,959筆的網路聲量中，正面聲量的佔比成長率高達30%，品牌綠色聲量成長率更是達到57%，「綠電」、「LINE Bank」、「優化」、「共享」、「永續」、「再生能源」、「綠色金融」等一連串網路熱門關鍵字中，也反映出富邦證券持續理解客戶需求，並積極落實永續的心。秉持著這樣的信念，富邦證券成為2023網路口碑之星「宅經濟領域」數位證券類策略卓越獎得主。

▲台灣大學管理學院郭瑞祥教授（左）頒發「宅經濟領域」數位證券類策略卓越獎給予富邦綜合證券股份有限公司，由富邦綜合證券股份有限公司數位金融部副總經理 周士偉先生（右）代表領獎。

image source: 《DailyView網路溫度計》





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